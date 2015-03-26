تهدید به اعتصاب، دردسر تازه باشگاه صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه بازیکنان صبا تا آخرین روز پیش از آغاز سال نو منتظر پرداخت مطالبات و نقد شدن چک‌های خود بودند، این اتفاق در ‌‌نهایت رخ نداد تا این موضوع، سرآغازی برای موج جدید اعتراضات از سوی بازیکنان صبا باشد.

پولی که قرار بود وارد حساب باشگاه صبا شود، یک و نیم میلیارد تومانی بود که شورای شهر برای حمایت از صبا تصویب کرد و ورود این پول به حساب صبا از مجرایی قانونی، صبا را پیش بازیکنان و مربیان این تیم بدقول کرد.

تخصیص مبلغ یک و نیم میلیارد تومانی برای پرداخت بخشی از مطالبات، مرهمی بر زخم‌های مالی صبا بود اما در شرایطی که حتی مسئولان صبا هم فکر نمی‌کردند پرداخت این مبلغ با مانع مواجه شود، در ‌‌نهایت نه چکی از بازیکنان صبا نقد شد و نه به شماره حساب بازیکنان صبا پولی واریز شد.

مبلغی که پس از ورود و خروج از حساب یکی از ادارات دولتی قم، بار دیگر به مبدا خود برگشت اما در موعد مقرر نقد نشد و این موضوع سبب شد بازیکنان صبا به ویژه بازیکنانی چون ابوالفضل ابراهیمی، مسعود حق جو، ایوب کلانتری و پیروز قربانی موضع گیری کنند.

تند‌ترین موضع مربوط به پیروز قربانی مدافع کهنه کار صبا بود که با انتقاد شدید از مسئولان باشگاه صبا از پاسخگو نبودن مسئولان باشگاه صبا گلایه کرده بود و اعلام کرده بود که تا زمانی که پولش پرداخت نشود در تمرین صبا شرکت نمی‌کند.

انتقادات قربانی از صبا، به سمت و سوی سازمان لیگ و مهدی تاج نیز کشیده شده و قربانی قوانین حاکم بر فوتبال ایران را مدافع حقوق باشگاه‌ها و بی‌توجه به حقوق بازیکنان دانسته است.

ایوب کلانتری هافبک پر سر و صدا صبای قم که امسال در صبا حاشیه‌هایی ایجاد کرده، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که تیمداری صبا اجباری نیست و بازیکنان این تیم پول خرید چند قوطی سوهان را هم ندارند.

کلانتری حضور خود و هم تیمی‌هایش در دور جدید تمرینات صبا در سال ۹۴ و پیش از بازی با سپاهان را بعید دانسته و مسئولان صبا را به نادیده گرفتن زحمات بازیکنان صبا متهم کرده است.

مسعود حق جو مداقع مازندرانی صبا در زمره بازیکنانی است که از وضعیت موجود گلایه دارد و بازیکنان صبا را درگیر مشکلات مالی پرشماری می‌داند.

وی در این باره اظهار داشت: بازیکنان ما به حدی مشکل دارند که حتی چند بازیکن جوان ما برای هزینه‌های اولیه شب عید خود با مشکل مواجه شدند و این مشکلات درباره بازیکنان خارجی صبا هم وجود دارد.

مدافع صبا عنوان کرد: شرایط به حدی برای ما سخت شده که در خرج روزانه خود مانده‌ایم و باشگاه صبا برای اینکه جایگاه تیم در هفته‌های پایانی لیگ بر‌تر متزلرل نشود باید کاری انجام دهد.

در حالی که تمرینات تیم فوتبال صبای قم قرار است از روز ششم فروردین آغاز شود، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از بازیکنان صبا در تمرین حضور پیدا نمی‌کنند مگر اینکه باشگاه صبا تا پیش از تمرین روز پنج شنبه اقدام جدیدی در زمینه پرداخت مطالبات انجام دهد که البته بعید است.

این در شرایطی است که صبا باید روز ۱۵ فروردین در هفته بیست و چهارم لیگ بر‌تر فوتبال در قم از سپاهان پذیرایی کند و وضعیت دو تیم به گونه‌ای است که هر دو تیم برای بهبود شرایط خود برد می‌خواهند و به مساوی راضی نیستند.

در این وضعیت، صبا که فاصله تیم‌های پایین جدولی را با خود نزدیک می‌بیند و البته مسابقات دشواری در هفته‌های پایانی فصل در پیش دارد خطر را احساس می‌کند و به خوبی می‌داند که از میان رفتن اعتماد بین بازیکنان و باشگاه و نیز عدم وجود آرامش و ثبات روانی در میان بازیکنان صبا می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به صبا بزند.

برای اینکه بدانیم بازیکنان صبا در تحریم تمرینات تا چه حد جدی هستند لازم است تا آغاز دور جدید تمرینات صبا برای بازی با سپاهان صبر کنیم اما بخش مهم کار اینجاست که مدیران صبا باید پیش از بازی با سپاهان از بازیکنان دلجویی کند وگرنه صبا باید قید امتیاز بازی با سپاهان را بزند و به دنبال امتیاز گرفتن از بازی با سایپا و پیکان باشد.