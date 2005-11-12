دومين اردوي آمادگي تيم ملي سپك تاكرا برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" دومين مرحله اردوي تداركاتي تيم ملي سپك تاكرا با همكاري كميته ملي المپيك ومركزتوسعه ورزش همگاني وتفريحي بمدت 5 روز از22 آبانماه در آكادمي ملي المپيك با حضور 17 بازيكن برگزارخواهد شد.

اين 17 بازيكن درجريان مسابقات سپك تاكرا قهرماني كشوركه خرداد ماه در آمل برگزارشد، توسط كميته فني انجمن سپك تاكرا انتخاب شدند. نفرات دعوت شده بايستي با در دست داشتن كارت بيمه ورزشي صبح روزيكشنبه 22 آبان ماه خود را به پذيرش آكادمي ملي المپيك معرفي كنند.

نفرات دعوت شده عبارتند از: هادي نظري ( تهران)، عبدالحي نوبري وجميل كر ( گلستان)، محسن زارع، قاسم فصحت وفريد سعادت طلب ( فارس)، محسن حاج محمدي و امير آزادروش ( كرمان)، آرمين فرازمند ومحمد تطهيري ( گيلان)، مجيدعشرويه ( مازندران)، مهدي نفر( كرج)، مهران بيابانگرد ( اصفهان)، وحيد ملكي ( زنجان)، حميد خراساني ( مازندران)، ميثم نجمي ( اراك) ومحمدعباسي ( لرستان) مديرفني: محمد حسين يوسفي مربي بدنساز: مهدي حيدري مربيان: عثمان سن سبيلي، مهدي رضايي، پوريا شكري و مسلم خدابخش

شايان ذكراست: درپايان اين مرحله از اردو با نظركميته فني 9 بازيكن برترجهت حضوردر اردوي نهايي و اعزام به تايلند انتخاب خواهند شد.