شعار سال بستری برای همدلی وآرامش بیشتر در جامعه است

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، اظهار داشت: به عقیده من این شعار در بردارنده دو پیام و وظیفه سنگین است. اول اینکه دولتمردان در جهت حل مشکلات مردم عزم و اراده جدی با روحیه جهادی داشته باشند و دوم دولتمردان به اهدافشان نمی رسند، مگر اینکه اقشار مختلف جامعه و بخش خصوصی در تمامی زمینه ها حضور و نقش فعالی داشته باشند.

وی انتخاب این شعار را بستری برای وحدت، همدلی و آرامش بیشتر در جامعه دانست و افزود: مردم و مسئولان باید تلاش کنند وحدت را به عنوان یکی از ارکان اصلی پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی تقویت کنند و قطعا با حفظ وحدت و هم دلی است که می توانیم به آرمان های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدا جامه عمل بپوشانیم.

فرماندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: رابطه بین دولت و ملت را باید با خدمتگزاری صادقانه، تکریم مردم و احترام به منزلت و جایگاه آنان حفظ کنیم، چرا که نظام مقدس جمهوری اسلامی زمانی به موفقیت می رسد که با جلب حمایت ها و مشارکت های مردمی به این رابطه بها و اهمیت دهد.

عملکرد مطلوب دستگاه های خدمات رسان در ایام نوروز

رنجبر همچنین در خصوص عملکرد دستگاه های خدمات رسان نوروزی کرمانشاه نیز، گفت: تمامی دستگاه های مربوطه وظایف خود را به خوبی انجام داده و طی بازدیدهای متعدد، ارزیابی ها مثبت بوده است. با این وجود می بایست تلاش خود را بیشتر کنیم.

وی گفت: نکته حائز اهمیت، آماده سازی مناطق گردشگری همچون ویس القرن، سراب یاوری، سراب نیلوفر و سراب هشیلان است، همچنین توجه به طرح های نیمه تمام نیز مانند حاشیه رودخانه قره سو و منطقه گردشگری طاقبستان از اولویت های کاری سال ۹۴ خواهد بود.