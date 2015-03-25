مدیرعامل خبرگزاری مهر درگذشت دو خبرنگار کشورمان را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سقوط هواپیمای آلمانی و کشته شدن دو خبرنگار کشورمان در این سانحه، دکتر علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در پیامهای جداگانه ای به مجید قلی زاده مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم و مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز، این ضایعه را تسلیت گفت.

در پیام های عسگری آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ضایعه درگذشت خبرنگار آن رسانه محترم را به جنابعالی، همکاران، خانواده آن مرحوم و جامعه رسانه ای کشور تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال غفران و صبر برای آن مرحوم و بازماندگان مسالت دارم.

به گزارش مهر، میلاد حجت الاسلامی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز که برای پوشش دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال به اتریش رفته و از آنجا برای پوشش خبری دیدار ال کلاسیکو راهی بارسلونای اسپانیا شده بودند، هنگام بازگشت و در سانحه سقوط هواپیمای آلمانی در جنوب فرانسه جان خود را از دست دادند.

برپایه این گزارش، وزارت امور خارجه ایران مرگ دو خبرنگار ورزشی ایرانی مسافر هواپیمای جرمن وینگز آلمان را که در جنوب فرانسه سقوط کرد، تایید کرد. این وزارتخانه تایید کرد که دو ایرانی مسافر هواپیمای آ ۳۲۰بوده اند که از بارسلونا عازم دوسلدورف بوده و دیروز (سه شنبه) در جنوب فرانسه سقوط کرده است. در سقوط این هواپیما ۱۴۴ مسافر، ۲خلبان و ۴خدمه فوت کردند.