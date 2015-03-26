۴۷۳ حادثه دیده توسط جمعیت هلال احمر خراسان رضوی امداد رسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی احمدی عصر چهارشنبه در حاشیه برپایی اردوی یکروزه خبرنگاران با هدف بررسی روند امداد رسانی به گردشگران و زائران نوروزی بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا امروز به تعداد ۴۷۳ نفر حادثه دیده در محور های ارتباطی استان امداد رسانی شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد افراد حادثه دیده تعداد ۲۶۸ نفر در طی حوادث مختلف و به ویژه سوانح رانندگی مصدوم و مجروح شدند افزود: تاکنون تعداد ۱۱۵ نفر آسیب دیده در حوادث نوروزی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه بالگرد امداد هوایی تا امروز ۲۵ ساعت پروازی داشته است و تعداد ۴ مصدوم به وسیله این بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند افزود: یکی از این مصدومان در حادثه محور قوچان و به هنگام بازدید وزیر کشور از راه های مواصلاتی استان مورد امداد رسانی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این مدت همچنین تعداد ۶۰ نفر به صورت سرپایی درمان شدند ادامه داد: برای امداد رسانی و ارایه خدمات به زائران تعداد ۲۱۵ نیروی عملیاتی در پایگاه های جاده ای مستقر هستند.

وی افزود: در همین راستا تعداد ۱۳۸ دستگاه خودروی عملیاتی مشتمل بر ۴۴ آمبولانس ۲۵ خودرو دارای تجهیزات نجات و ۶۹ خودرو امدادی به زائران و گردشگران ارایه خدمت می کنند.

کاهش آمار فوت شدگان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه پوشش امدادرسانی به حادثه دیدگان در سال جاری با ۲۲ درصد افزایش همراه بوده است افزود: خوشبختانه تعداد فوت شدگان در ایام نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته به تعداد ۴ نفر کاهش داشته است.

احمدی بیان کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا انتهای عملیات شب گذشته ۹۲ حادثه را امدادگران این جمعیت پوشش دادند که از این تعداد ۷۶ مورد حوادث ترافیکی بوده است و ۱۶ مورد هم مربوط به حوادث سیل و آبگرفتگی و برف و کولاک بوده است.

۱۴۱ هزار نفر از مسافران خدمات دریافت کردند

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان در خصوص اجرای طرح ایمنی و سلامت که پانزدهمین سال خود را طی می کند نیز گفت: در طرح ایمنی و سلامت در سال جاری ۳۵ پایگاه و ایستگاه سحاب، تعداد ۱۷ فضای دوستدار کودک و ۱۶ خیمه نماز و ۱۲ نمایشگاه در سراسر استان ایجاد شده است.

وی گفت: در همین راستا توسط جوانان هلال احمر تا امروز به تعداد ۱۴۱ هزار و ۳۳۰ نفر خدمات ارایه شده است.

احمدی ادامه داد: از ایستگاه های سنجش سلامت تا به امروز نیز تعداد ۷ هزار ۱۹۹ نفر بهره برده اند و تعداد ۲ هزار و ۹۸۷ نفر نیز به خیمه های نماز مراجعه داشتند.

وی استفاده کنندگان از فضاهای دوستدار کودک نیز را به تعداد ۱۰ هزار و ۹۵۲ نفر عنوان کرد و افزود: به منظور کمک به زادران تاکنون تعداد ۵۴ هزار و ۱۲۵ بروشور و راهنما توزیع شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر این تعداد بروشور و راهنما همچنین نسبت به توزیع تعداد ۳۰ هزار و ۲۷۸ قلم محصولات فرهنگی و بروشورهای آموزشی در استان توزیع شده است.

ایجاد پایگاه های موقت

وی با اشاره حجم بالای مسافران تمرکز بر پایگاه های امداد و نجات را مهم ارزیابی کرد و افزود: برای امداد رسانی بهتر و سریعتر علاوه بر پایگاه های ثابت تعدادی پایگاه موقت نیز در سطح مشهد ایجاد شده است.

وی گفت: در همین راستا در سه راهی «وکیل آباد» و پست «ابرش» هر کدام یک پایگاه موقت، در «آبروان» و در مسیر «سرخس» و نیز «باغچه» نیز هر کدام یک پایگاه ثابت مستقر شده است.

وی ادامه داد: در پایگاه غدیر و نمایشگاه بین المللی مشهد نیز که به عنوان محل اسکان موقت اختصاص داده شده است دو پایگاه مستقر شده است.

وی افزود: در چناران با توجه به اینکه شعبه هلال احمر راه اندازی شده است ادامه داد: مسئولیت امدادرسانی منطقه سیدآباد و گلبهار نیز امسال به این شعبه تازه تاسیس سپرده شده است.

وی ادامه داد: کمپ های مشهد در سال جاری با توجه به زیارتی بودن این شهر به صورت ویژه تحت پوشش امدادرسانی جمعیت هلال احمر استان قرار دارد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در مقایسه آمار حوادث امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با توجه به این که امسال سطح پوشش امدادرسانی از سوی جمعیت هلال احمر استان بیشتر بوده به لحاظ عملکردی و نسبت به سال گذشته حوادث کاهش یافته است.

وی در توضیح این مطلب یادآوری کرد: سال گذشته در حادثه کولاک تربت حیدریه که در دومین روز از سال نو روی داد بالغ بر ۲۱ هزار نفر خدمات امدادی دریافت کردند.

سبزوار – نیشابور حادثه خیز ترین محور ها

احمدی در ادامه پر حادثه ترین محورها را محور سبزوار_نیشابور اعلام کرد و افزود: محور سبزوار- نیشابور و نیز باغچه برای جمعیت هلال احمر استان پر حادثه است البته تردد بیشتر از این محور بر تعداد حوادث تاثیر گذار است.

وی افزود: از نظر اقلیمی محور تربت حیدریه امداد رسانان و زائران را با حوادث غیر قابل پیش بینی غافلگیر می کند.

احمدی ادامه داد: در محور تیوان همکاری مناسب و خوب میان هلال احمر و پلیس راه وجود دارد از این رو در زمان پیش آمد حادثه، ماموران برای پیشگیری از مشکلات و حوادث احتمالی بعدی جاده را مسدود می کنند.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به این که نیروهای خستگی ناپذیر امداد و نجات هلال احمر برای خدمت رسانی به زایران و مسافران در حالت آماده باش قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اردوی یکروزه ای که روز چهارشنبه با حضور خبرنگاران و مدیر عامل جمعیت هلال احمر با بازدید از امکانات و تجهیزات هلال احمر برگزار شد اصحاب رسانه استان از نزدیک با نحوه و چگونگی امداد رسانی نیرو های جمعیت هلال احمر به زائران و گردشگران اشنا شدند.