موزه مردم شناسی در قزوین کهن ترین گرمابه تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، استان قزوین با داشتن دهها آّب انبار کوچک و بزرگ، دروازه، امامزاده و بقاع متبرکه، قلعه، دریاچه و چشم اندازهای طبیعی از پیشینه ای کهن برخوردار است که دیدن آنها می تواند ضمن افتخار به گذشته و الگو برداری اوقات خوشی را برای مردم فراهم کند.

قزوین همچنین حمام و گرمابه های متعددی دارد که برخی از آنها با نوسازی و مرمت به مکانهای دیدنی تبدیل شده اند که یکی از آنها خمام قجر است.

حمام قجر یکی از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین گرمابه‌های قزوین است که در سال ۱۰۵۷ هجری قمری به وسیله امیر گونه خان قاجار قزوینی از سرداران شاه عباس صفوی به دستورشاه ساخته شده و نخست "حمام شاهی" نام داشته که تاریخ بنای آن را "صحت عافیت" گفته اند که معادل ۱۰۵۷ است.

مساحت این حمام حدود یک هزار و ۴۵ متر مربع است و حمام از سه بخش اصلی سربینه، میاندر و گرمخانه و همچنین از دو قسمت جداگانه زنانه و مردانه تشکیل شده است.

درب اصلی حمام رو به جنوب باز می‌شود و با راه پله‌های مارپیچ به سربینه منتهی می شود و سربینه بزرگ گرمابه که حوض زیبایی در وسط آن قراردارد شش شاه ‌نشین و طاق نما را در پلانی هشت ضلعی با راهرویی به گرمخانه پیوند می‌دهد.

موزه مردم ‌شناسی

این اثر تاریخی در سال ۱۳۷۹ توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین خریداری و با سرمایه گذاری شهرداری قزوین و مدیریت سازمان نوسازی و بهسازی مرمت شد و هم اکنون به عنوان موزه مردم ‌شناسی در سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل مورد بازدبد علاقه‌مندان قرار می گیرد.

در فضای سربینه این گرمابه، بخش هایی از زندگی اقوام کرد، تات، قزوینی، مراغی و ترک به نمایش گذاشته شده است و فضای میان در به به معرفی آیین های سور و سوگ در قزوین اختصاص دارد.

همچنین در بخش گرمخانه نیز شیوه سنتی مشاغلی مانند آهنگری، مسگری و حلاجی به نمایش گذاشته شده است.

این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۶۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حمام قجَر یکی از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین گرمابه‌های شهر قزوین است که در خیابان عبید زاکانی این شهر واقع شده است.

محله عبیدزاکانی، یکی از محلات قدیمی قزوین با کوچه هایی پر پیچ و خم، خانه هایی قدیمی و بازارچه ای خاطره برانگیز است و "حمام موزه قجر" به عنوان نگین درخشان آن محسوب می شود.