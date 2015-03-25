وزیر ورزش و جوانان درگذشت دو خبرنگار ورزشی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پیام دکتر محمود گودرزی آمده است:

" خبر درگذشت میلاد اسلامی و حسین جوادی از خبرنگاران جوان و فعال حوزه ورزش در سقوط هواپیمای آلمانی مایه تاسف و تاثر است.

درگذشت این دو عزیز را تسلیت می گویم و برای خانواده های داغدار ایشان و جامعه ورزش و رسانه کشور آرزوی صبر و سلامتی دارم. از درگاه ایزد متعال می خواهم در ایام معنوی فاطمیه، غفران الهی و رحمت خود را بر این دو عزیز از دست رفته جاری سازد."

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان نیز این ضایعه غم انگیز را به جامعه ورزش و رسانه کشور تسلیت می گوید و برای خانواده محترم اسلامی و جوادی و همکاران ایشان در خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز آرزوی صبر و طول عمر دارد.

لازم به ذکر است میلاد اسلامی و حسین جوادی که برای پوشش خبری بازی های تدارکاتی تیم ملی و پوشش خبری ال کلاسیو به اروپا رفته بودند، روز گذشته در سانحه سقوط هواپیمای آلمانی جان خود را از دست دادند. این هواپیما از شهر بارسلون اسپانیا راهی دوسلدورف آلمان بود.