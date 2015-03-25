تقویت گفتگوی داخلی راهکار مسئله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان که به مسکو سفر کرده است با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار مهمترین مسایل حوزه خاورمیانه از جمله تحولات یمن، سوریه، عراق ، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین اوضاع فلسطین را مورد تبادل نظر قرار دادند.

امیرعبداللهیان با اشاره به تحولات یمن و تلاشهایی که برای تضعیف یکپارچگی این کشور صورت می گیرد اظهار داشت: موضع ایران درباره یمن این است که راهکار حل مسایل یمن واگذاری امور به نمایندگان احزاب داخلی یمن و پشتیبانی از یکپارچگی این کشور با تقویت گفتگوهای داخلی است.



امیرعبداللهیان همچنین با تاکید بر لزوم همکاری با روسیه و همه کشورهای قربانی تروریسم و افراط گرایی در منطقه خاورمیانه تلاشهای روسیه را برای برگزاری دور دوم گفتگوهای سوری - سوری در مسکو که از 17 فروردین برگزار می شود مورد تایید جمهوری اسلامی ایران خواند.