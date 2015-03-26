به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد صالحی خوانساری شامگاه چهارشنبه در مراسم ترحیم والده رئیس جمهور که با حضور حجت الاسلام روحانی و علما و مراجع تقلید در مسجد اعظم قم برگزار شد، در سخنانی به جایگاه زن در خانواده و اسلام پرداخت.

وی با بیان اینکه موضوع خانواده مسئله بسیار بزرگ و با اهمیتی است، گفت: در اسلام و نیز در قرآن به جایگاه زن و خانواده اشاره شده است.

سخنران این مراسم با بیان اینکه باید در خانه مودت و رحمت وجود داشته باشد و زن و شوهر در آرامش و صمیمیت در کنار هم زندگی کنند، افزود: خانه گرم و خانواده متدین فرزندان صالح را پرورش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید در دنیا به خانواده و همسر و مادر توجه خاصی داشته باشیم، گفت: اسلام به این موضوع نیز عنایت ویژه داشته است و آخرین سخن پیامبر اسلام(ص) نیز در مورد زن بوده است.

حجت الاسلام صالحی خوانساری با تأکید بر اینکه مادر، بنیان جامعه بشری محسوب می‌شود، تصریح کرد: دین مبین اسلام به مادر، زن و دختر توجه خاصی داشته است و وجود نخستین فرزند خانواده‌ای که دختر باشد را مایه سعادت عنوان کرده است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حاج اسدالله فریدون پدر رئیس جمهور از کسبه متدین سمنان و نماینده و مورد اعتماد مرجع زمان خود آیت الله العظمی بروجردی در این منطقه بود، گفت: مادر رئیس جمهور نیز نمونه یک زن و مادر فداکار و مؤمن بود که خانواده را بر اساس آیات قرآن مدیریت کرده است.

لقب "امام" را آقای روحانی به بنیانگذار انقلاب داد

این محقق حوزه در ادامه رئیس جمهور را فرزند و مولود حوزه مقدسه قم عنوان کرد و اظهار داشت: حجت الاسلام روحانی شخصیت دینی، علمی و فرهنگی تربیت یافته از حوزه‌های علمیه است.

وی در خصوص سوابق انقلابی رئیس جمهور گفت: آقای روحانی نخستین کسی بود که در سال ۵۶ در مراسم یادبود حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران لقب امام را برای بنیانگذار انقلاب به کار برد.

حجت الاسلام صالحی خوانساری در پایان با اشاره به پیام امسال رهبر معظم انقلاب، افزود: این از بهترین پیام‌های رهبر است که همه باید اطاعت کنند و با همدلی و همزبانی مانع پیروزی دشمن شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات کشور به دلیل تفرقه و انتقاد با نظرات خاص است، گفت: دولت در حال تلاش برای سرافرازی و عزت ملت و ایستادگی در مقابل دشمنان است و هرکسی خلاف پیام رهبری سخن بگوید باید حرف خود را پس بگیرد.