عیادت وزیر بهداشت از مجروحین حادثه تروریستی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در عیادت از مجروحین حادثه تروریستی یمن، گفت: تعداد ۵۲ نفر از مجروحین حوادث خشونت آمیز یمن به تهران منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتند و تعدادی از آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
وی افزود: حال ۶ نفر از آنان چندان مساعد نیست و در آی سی یو بستری هستند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: آرزو می کنم انشاالله در آینده از خشونت و افراطیگری در ممالک اسلامی خبری نباشد و همه مسلمین بتوانند در کنار هم، با صلح و آرامش زندگی کنند.
هاشمی در خصوص نحوه ارایه خدمات بهداشتی - درمانی به قربانیان تروریسم گفت: همه این عزیزان، برادران دینی و ایمانی ما هستند و از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک داشتند که ما با افتخار، پذیرفتیم و در آینده هم در منطقه و خارج از منطقه برای کمکهای بشردوستانه به ویژه در حوزه پزشکی اعلام آمادگی می کنیم.
وی افزود: به هرحال این عزیزان در مسجد و در حال عبادت بودند که این حادثه برای آنان اتفاق افتاد و امیدواریم در آینده، شاهد اینگونه حوادث خشونتبار نباشیم.
وزیر بهداشت افزود: جامعه پزشکی و دولت جمهوری اسلامی ایران، در جهت آرمانهای انقلاب، به وظایف انسانی و دینی خود عمل میکند و امیدواریم این اقدامات از سوی همه عزیزانی که تلاش میکنند، مورد قبول حضرت احدیت قرار گیرد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۴، همان برنامه های سال ۹۳ را با کاستی های کمتر ادامه می دهیم.
هاشمی افزود: برنامه تحول نظام سلامت همچنان با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: قطعاً یک برنامه ملی با این وسعت، دارای اشکالاتی نیز خواهد بود که به تدریج با رفع آنها، در حوزه های دارو، بهداشت و درمان، گامهای اساسیتری برداشته خواهد شد.
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