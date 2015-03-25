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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱:۴۳

عیادت وزیر بهداشت از مجروحین حادثه تروریستی یمن

عیادت وزیر بهداشت از مجروحین حادثه تروریستی یمن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجروحین حادثه تروریستی یمن که به تهران انتقال داده شده اند، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در عیادت از مجروحین حادثه تروریستی یمن، گفت: تعداد ۵۲ نفر از مجروحین حوادث خشونت‏ آمیز یمن به تهران منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتند و تعدادی از آن‏ها تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

وی افزود: حال ۶ نفر از آنان چندان مساعد نیست و در آی‏ سی‏ یو بستری هستند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: آرزو می‏ کنم ان‏شاالله در آینده از خشونت و افراطی‏گری در ممالک اسلامی خبری نباشد و همه مسلمین بتوانند در کنار هم، با صلح و آرامش زندگی کنند.  

هاشمی در خصوص نحوه ارایه خدمات بهداشتی - درمانی به قربانیان تروریسم گفت: همه این عزیزان، برادران دینی و ایمانی ما هستند و از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک داشتند که ما با افتخار، پذیرفتیم و در آینده هم در منطقه و خارج از منطقه برای کمک‏های بشردوستانه به ویژه در حوزه پزشکی اعلام آمادگی می ‏کنیم.

وی افزود: به هرحال این عزیزان در مسجد و در حال عبادت بودند که این حادثه برای آنان اتفاق افتاد و امیدواریم در آینده، شاهد این‏گونه حوادث خشونت‏بار نباشیم.

وزیر بهداشت افزود: جامعه پزشکی و دولت جمهوری اسلامی ایران، در جهت آرمان‏های انقلاب، به وظایف انسانی و دینی خود عمل می‏کند و امیدواریم این اقدامات از سوی همه عزیزانی که تلاش ‏می‏کنند، مورد قبول حضرت احدیت قرار گیرد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۴، همان برنامه ‏های سال ۹۳ را با کاستی‏ های کمتر ادامه می‏ دهیم.

هاشمی افزود: برنامه تحول نظام سلامت همچنان با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: قطعاً یک برنامه ملی با این وسعت، دارای اشکالاتی نیز خواهد بود که به تدریج با رفع آن‏ها، در حوزه ‏های دارو، بهداشت و درمان، گام‏های اساسی‏تری برداشته خواهد شد. 

کد مطلب 2523229
حبیب احسنی پور

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