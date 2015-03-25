عیادت وزیر بهداشت از مجروحین حادثه تروریستی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در عیادت از مجروحین حادثه تروریستی یمن، گفت: تعداد ۵۲ نفر از مجروحین حوادث خشونت‏ آمیز یمن به تهران منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتند و تعدادی از آن‏ها تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

وی افزود: حال ۶ نفر از آنان چندان مساعد نیست و در آی‏ سی‏ یو بستری هستند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: آرزو می‏ کنم ان‏شاالله در آینده از خشونت و افراطی‏گری در ممالک اسلامی خبری نباشد و همه مسلمین بتوانند در کنار هم، با صلح و آرامش زندگی کنند.

هاشمی در خصوص نحوه ارایه خدمات بهداشتی - درمانی به قربانیان تروریسم گفت: همه این عزیزان، برادران دینی و ایمانی ما هستند و از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک داشتند که ما با افتخار، پذیرفتیم و در آینده هم در منطقه و خارج از منطقه برای کمک‏های بشردوستانه به ویژه در حوزه پزشکی اعلام آمادگی می ‏کنیم.

وی افزود: به هرحال این عزیزان در مسجد و در حال عبادت بودند که این حادثه برای آنان اتفاق افتاد و امیدواریم در آینده، شاهد این‏گونه حوادث خشونت‏بار نباشیم.

وزیر بهداشت افزود: جامعه پزشکی و دولت جمهوری اسلامی ایران، در جهت آرمان‏های انقلاب، به وظایف انسانی و دینی خود عمل می‏کند و امیدواریم این اقدامات از سوی همه عزیزانی که تلاش ‏می‏کنند، مورد قبول حضرت احدیت قرار گیرد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۴، همان برنامه ‏های سال ۹۳ را با کاستی‏ های کمتر ادامه می‏ دهیم.

هاشمی افزود: برنامه تحول نظام سلامت همچنان با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: قطعاً یک برنامه ملی با این وسعت، دارای اشکالاتی نیز خواهد بود که به تدریج با رفع آن‏ها، در حوزه ‏های دارو، بهداشت و درمان، گام‏های اساسی‏تری برداشته خواهد شد.