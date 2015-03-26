نشست مدیران پارس جنوبی با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، مدیران عامل سازمان منطقه ویژه پارس و شرکت نفت و گاز پارس در نشستی اختصاصی با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح عملکرد وزارت نفت در توسعه میدان مشترک گازی به بحث و بررسی پیرامون وضعیت پروژه های باقیمانده پارس جنوبی پرداختند.

در این نشست که به میزبانی سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد روند فعالیت‌های یک‌سال گذشته در پروژه های این میدان مشترک تشریح و عملکرد منطقه ویژه پارس به نمایندگی از صنعت نفت در اجرایی شدن مصوبات سفر مقام معظم رهبری در محیط پیرامونی پارس جنوبی بررسی شد.