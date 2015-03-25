ماجرای مرگ دو خبرنگار ایرانی از زبان یکی دیگر از خبرنگاران همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی روز سه شنبه در حادثه سقوط هواپیمای جرمن وینگز در پرواز بارسلون - دوسلدورف در خاک فرانسه به دیار باقی شتافتند. «گاردین» در گزارشی با اشاره به این اتفاق نوشت: این در حالی است که دو خبرنگار دیگر ایرانی از این حادثه جان به سلامت برده‌اند.

پیام یونسی پور و سعید زاهدیان، خبرنگاران روزنامه ایران ورزشی بودند که در اتریش به سر می‌برند و آنها هم قصد داشتند برای تماشای بازی ال کلاسیکو راهی اسپانیا شوند که در آخرین لحظه نظر خود را تغییر داده‌اند.

یونسی پور به گاردین گفت: از دیروز کارم این است که از خودم بپرسم چه اتفاقی رخ داده است. ما می‌توانستیم جزو کشته شدگان باشیم. خدا ما را نجات داد.

یونسی پور گفته که آن چهار نفر تصمیم گرفتند با هزینه شخصی به تماشای بازی ایران با شیلی در اتریش و ایران با سوئد در استکهلم بروند.

ابتدا قرار بود هر چهار نفر راهی اسپانیا شوند تا بازی ال کلاسیکو بین بارسلونا و رئال مادرید را ببینند اما آن دو به یکباره تصمیم خود را عوض کردند.

یونسی پور گفت: ما تصمیم گرفتیم در وین بمانیم و تمرینات تیم ملی را دنبال کنیم.

وی گفت دوستانش اگر با هواپیمای ارزان قیمت سفر نکرده بودند الان زنده بودند.

این خبرنگار ایرانی گفت: حقیقت این است که آنها استطاعت مسافرت با پروازهای دیگر را نداشتند چرا که همه ما داوطلبانه و با هزینه شخصی می‌خواستیم این بازی ها را پوشش دهیم. رسانه‌های ایرانی که ما برای آنها کار می‌کنیم ما را به لحاظ مالی پشتیبانی نمی‌کنند.