1.8 میلیون نفر سفر دریایی در  بنادر مسافری هرمزگان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم ایدنی گفت: طی نه روز زمان اجرای طرح نوروزی ساماندهی سفرهای دریایی سال 94 که از بیست و پنجم اسفند ماه آغاز شده است، جابجایی بیش از یک میلیون و 780 هزار و 703 نفر -سفر از طریق 10 بندر مسافری مجاز در استان هرمزگان به مقصد جزایر خلیج فارس و بالعکس صورت گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: مقصد عمده مسافران نوروزی بیشتر جزایر کیش، قشم و هرمز بوده است و بیشترین حجم جابجایی مسافر تا کنون مربوط به روز چهارم فروردین است که طی یک روز 443 هزار و 667 نفر سفر انجام شد.

به گفته ایدنی، همچنین در این دوره زمانی، 187 هزار و 92 دستگاه خودرو نیز از طریق شناورهای لندینگ کرافت در مسیرهای دریایی جابجا شده اند که بیشترین حجم جابجایی خودرو نیز در روز چهارم فروردین با رقمی حدود 44 هزار و 60 دستگاه به ثبت رسیده است.

رییس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد خدمات سفر استان هرمزگان خاطرنشان کرد: طی نه روز گذشته 33 هزار و 236 سفر دریایی(تردد شناور) در مسیرهای مجاز اعلام شده بین بنادر و جزایر استان هرمزگان صورت گرفته است که بیشتر رقم آن مربوط به روز چهارم فروردین با 10 هزار و 114 بار تردد است.

وی در پایان یادآور شد: در طرح نوروزی سال 94 که از 25 اسفند گذشته آغاز شده و تا 15 فروردین ماه جاری ادامه دارد، 99 فروند شناور و لندینگ کرافت با ظرفیت جابجایی 17 هزار و 900 نفر جابجایی مسافر و خودرو را به جزایر استان هرمزگان برعهده دارند.

لازم به ذکر است، لازم به ذکر است، استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران زمین هر ساله پذیرای میلیون ها میهمان نوروزی از اقصی نقاط این سرزمین است که در ایام بهاری چند صباحی را در دامن آب های فیروزه ای خلیج فارس سپری می کنند؛ به گونه ای که بنادر مسافری این استان بیش از 95 درصد از کل حمل و نقل مسافران دریایی کشور و 100 درصد حمل خودرو به مقصد جزایر خلیج فارس را پشتیبانی می کنند و حجم عمده این مسافرت ها نیز در تعطیلات نوروزی انجام می شود.

بر اساس این گزارش، میهمانان نوروزی علاقه مند به سفرهای دریایی هم اکنون می توانند برای سفر به جزایر قشم و هرمز از بندر شهید حقانی بندرعباس و برای سفر با خودرو به جزیره قشم از مسیر دریایی بندر پهل- بندر لافت استفاده کنند. بنادر لنگه، چارک و آفتاب در غرب هرمزگان نیز برای سفر مسافر و خودرو به جزیره کیش آماده خدمات رسانی به مسافران دریایی هستند.