سودجویان برای تصرف اراضی ملی حاشیه امنی احساس نخواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، علی نقی حیدریان پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی یادآور شد: ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی در استان طی ایام تعیطلات نوروز به جد موضوع حفاظت را پیگیری می کنند که هیچ متخلف و سودجویی برای تصرف اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی حاشیه امنی احساس نکند.
وی با بیان این مطلب که یکی از موضوعات مهم سازمانی، بحث حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی است خاطر نشان کرد: این مسئله به عنوان رکن اصلی کار مطرح و لازمه حفاظت مطلوب، حضور مستمر نیروهای حفاظتی و نظارتی است.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به برقراری گشتهای ویژه نوروزی حفاظت از عرصههای منابع طبیعی استان اشاره و تصریح کرد: با برنامهریزی و هماهنگیهای به عمل آمده، فعالیت این گشتها در سراسر استان از بیست و پنجم اسفندماه امسال آغاز شده و تا پانزدهم فروردین سال ۹۴ ادامه خواهد داشت.
حیدریان با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر اتفاقهای خوبی در استان سمنان روی داده عنوان کرد: نخست اینکه مردم و مدیران ارشد استان به این نتیجه رسیدهاند که منابع طبیعی مهم است، دوم بحث ورود به مسئله ریزگردهاست که استاندار سمنان شخصا به آن ورود پیدا کرده و سوم بحث منابع آبی که با تشکیل شورای حفاظت از آب نگاه جدیتری به آن شکل گرفته است.
وی در خاتمه توانمندیهای منابع طبیعی و آبخیزداری در این حوزه را یادآور شد و اذعان داشت: در حوزه آبخیزداری حرفهای جدی برای گفتن داریم و اگر طرحهای منابع طبیعی در حوزه آب جدیتر گرفته شود، میتواند بسیاری از مشکلات این بخش را رفع کند.
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