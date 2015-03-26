افزایش ۹۲ درصدی اقامت مسافران نوروزی در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد قشم، سید مهدی موسوی اجاق با بیان این مطلب گفت: از ابتدای تعطیلات پایان سال (۲۵ اسفند ۹۳) تا چهارم فروردین ۹۴، افزون بر ۲۹۱ هزار و ۸۰۰ مسافر از طریق زمین، هوا و دریا وارد جزیره قشم شدند.

وی ادامه داد: طی این مدت بیش از ۹۱ هزار مسافر از جزیره قشم خارج شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با بیش از ۱۷۴هزار خروجی، آمار ماندگاری مسافران نوروزی قشم با ۹۲ درصد رشد، به ثبت رسید.

به گفته وی، هوای کاملا بهاری جزیره قشم در شرایطی که بیشتر نقاط کشور در سرما و بارندگی قرار دارد و سایت های منحصر بفرد گردشگری این منطقه از فاکتور های مهم افزایش سفر مسافران و ماندگاری آنان در جزیره قشم است.

موسوی اجاق با اشاره به افزایش بازدید گردشگران از سایت های گردشگری قشم یادآور شد: طی ۹ روز گذشته، افزون بر ۱۱۲هزار مسافر از اماکن گردشگری قشم بازدید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزون بر ۷۱ هزار مورد بازدیدکننده، ۳۶ درصد رشد داشته است.

جزیره قشم در جنوب ایران از ابتدای تعطیلات پایان سال میزبان انبوه مسافرانی است که با شور و شوق برای استفاده از هوای بهاری قشم، اماکن ویژه گردشگری، سواحل زیبای خلیج فارس و بازار مناسب خرید، راهی این جزیره شده اند.