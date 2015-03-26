اسکان بیش از ۸۳۹ هزار نفر روز مسافر نوروزی در مدارس فارس

خدابخش شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تا صبح امروز ۵۲ هزار و ۹۹۹ خانوار فرهنگی، ۱۴ هزار و ۱۸۹ خانوار غیر فرهنگی و در مجموع ۶۷ هزار و ۱۸۸ خانوار در مدارس استان اقامت کرده اند.

وی افزود: همچنین ۲۶۴ هزار و ۹۹۵ فرد فرهنگی، ۷۰ هزار و ۹۴۵ فرد غیر فرهنگی و در کل ۳۳۵ هزار و ۹۴۰ نفر در مدارس اسکان یافته اند.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش فارس ادامه داد: ۶۶۲ هزار و ۴۸۸ نفر روز فرهنگی، ۱۷۷ هزار و ۳۶۳ نفر روز غیر فرهنگی و در جمع ۸۳۹ هزار و ۸۵۰ نفر روز تا امروز صبح در مدارس استان اسکان داده شدند.

شهبازی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت مدارس شهرهای شیراز، مرودشت، زرقان و خرم بید تکمیل شده و به ۱۰۰ درصد رسیده و شهرستان های آباده و لار نیز از نظر تکمیل ظرفیت در رتبه بعد قرار می گیرند.

وی یادآور شد: در طول چند روز گذشته هیچ کلاس خالی در شیراز وجود نداشته و حتی سالن ها و راهروهای مدارس نیز پر بوده اند.