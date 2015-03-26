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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

شمار مسافران جزیره قشم از مرز ۲۹۱ هزار نفر گذشت

شمار مسافران جزیره قشم از مرز ۲۹۱ هزار نفر گذشت

قشم - رئیس کمیته آمار و اطلاعات ستاد اجرایی خدمات سفر قشم گفت: از ابتدای تعطیلات پایان سال (۲۵ اسفند ۹۳) تا چهارمین روز از فروردین سال جاری، بیش از ۲۹۱ هزار مسافر وارد جزیره قشم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد قشم، سعید بنی عامریان با بیان این مطلب افزود: طی این مدت ۲۹۱ هزار و ۸۰۵ مسافر از نقاط مختلف کشور وارد جزیره قشم شدند که در مقایسه با آمار ۲۸۲ هزار و ۲۷۵ نفری مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳ درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به ورود ۵۴ هزار و ۴۸۴ دستگاه خودرو مسافران نوروزی قشم از طریق اسکله پهل به لافت، ادامه داد: این میزان ورود خودرو به جزیره قشم در مقایسه با ۵۰ هزار و ۱۷۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.

بنی عامریان در پایان به آمار ورودی مسافران اشاره کرد و گفت: روزهای ۲۵ تا ۲۸ اسفند سال ۹۳ به ترتیب با افزون بر ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۲۲ هزار مسافر ورودی در مقابل روزهای اول تا چهارم فروردین ۹۴ به ترتیب با افزون بر ۳۵، ۵۱، ۴۹ و ۵۸ هزار مسافر ورودی، به ترتیب جزو خلوت ترین و شلوغ ترین روزهای ورود مسافران به جزیره قشم از طریق زمین، هوا و دریا است.

جزیره قشم در جنوب ایران این روزها میزبان انبوه مسافران از نقاط مختلف کشور است که با هدف گردشگری، استفاده از هوای کاملا بهاری، سواحل زیبای خلیج فارس و بازار مناسب خرید عازم این جزیره شده اند.

 

کد مطلب 2523249

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