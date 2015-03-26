شمار مسافران جزیره قشم از مرز ۲۹۱ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد قشم، سعید بنی عامریان با بیان این مطلب افزود: طی این مدت ۲۹۱ هزار و ۸۰۵ مسافر از نقاط مختلف کشور وارد جزیره قشم شدند که در مقایسه با آمار ۲۸۲ هزار و ۲۷۵ نفری مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳ درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به ورود ۵۴ هزار و ۴۸۴ دستگاه خودرو مسافران نوروزی قشم از طریق اسکله پهل به لافت، ادامه داد: این میزان ورود خودرو به جزیره قشم در مقایسه با ۵۰ هزار و ۱۷۲ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.

بنی عامریان در پایان به آمار ورودی مسافران اشاره کرد و گفت: روزهای ۲۵ تا ۲۸ اسفند سال ۹۳ به ترتیب با افزون بر ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۲۲ هزار مسافر ورودی در مقابل روزهای اول تا چهارم فروردین ۹۴ به ترتیب با افزون بر ۳۵، ۵۱، ۴۹ و ۵۸ هزار مسافر ورودی، به ترتیب جزو خلوت ترین و شلوغ ترین روزهای ورود مسافران به جزیره قشم از طریق زمین، هوا و دریا است.

جزیره قشم در جنوب ایران این روزها میزبان انبوه مسافران از نقاط مختلف کشور است که با هدف گردشگری، استفاده از هوای کاملا بهاری، سواحل زیبای خلیج فارس و بازار مناسب خرید عازم این جزیره شده اند.