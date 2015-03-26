استقبال کاروان هاي راهيان نور از نمایشگاه های دفاع مقدس در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومي و امور فرهنگی ستاد هماهنگی خدمات سفراستان ايلام، در اين نمايشگاه ها ماكت هايي از عمليات هاي رزمندگان اسلام در مناطق جنگي مهران و دهلران، ایستگاه صلواتی، ادوات جنگی به نمايش گذاشته شده است.

همچنين ‪ دهها قطعه عكس از دوران دفاع مقدس در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفته است

اين نمايشگاه ها توسط ستاد راهيان نور استان در تپه شنی، بانروشان، قلاویزان، نقطه ایثار، سه راهی جندالله و شرهانی برپا شده است و هدف از برپايي اين نمايشگاه ها ترويج فرهنگ بسيج، شهادت و نمايش عمليات هاي اين منطقه در بين اقشار جامعه است.

استان ايلام به علت مرز ۴۲۵كيلومتري مشترك با كشور عراق و تحمل ۸ سال دفاع مقدس داراي يادمان هاي جنگ بسياري است كه هرساله مورد بازديد دهها هزار نفر از اعضاي كاروان هاي راهيان نور و گردشگران قرار مي گيرد.