دوربین تردد شمار در دو محور مواصلاتی اردبیل نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات سفر تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ دوربین تردد شمار در شریان های اصلی اردبیل نصب شده است.

وی با اذعان به اینکه فقط دو محور برخوردار از این دوربین نیست، از پوشش این دو محور در سال جاری خبر داد.

مدیر کل دفتر فنی استاندار دوربین های تردد شمار را بهترین ابزار شمارش گردشگران دانست و افزود: اطلاعات ورودی و خروجی مسافران نوروزی در حال جمع آوری است و بعد از تکمیل پایش می شود.

لطف اللهیان تاکید کرد: علاوه بر این در شمارش گردشگران نوروزی به دلیل اهمیت ویژه نظرات و عملکرد سایر دستگاه ها نیز بررسی شده و در اطلاعات جمع آوری شده اعمال می شود.

وی با اذعان به اینکه استانداری ریاست ستاد تسهیلات سفر را بر عهده دارد، اضافه کرد: پایش صحیح اطلاعات مورد تاکید است و بعد از اتمام تعطیلات به جمع بندی خواهد رسید.

مدیر کل دفتر فنی استاندار در عین حال به نصب هشت دوربین پلاک خوان در محورهای اصلی استان اشاره کرد و گفت: یکی از این دوربین ها در ورودی شهر سرعین نصب شده است.

لطف اللهیان استخراج اطلاعات مسافران به تفکیک استان ها را با دوربین های پلاک خوان ممکن دانست و افزود: در واقع در انتهای تعطیلات مشخص خواهد شد از هر استان چند مسافر مهمان اردبیل بوده است.