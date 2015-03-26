کاهش دمای هوا در کردستان ادامه دارد/ترافیک روان در جاده های استان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران که از روزهای اول سال ۹۴ آغاز شده است همچنان به صورت پراکنده در استان کردستان ادامه دارد و پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان نشان می دهد که دمای هوای استان همچنان سردتر می شود.

بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان، امروز وضعیت جوی در سراسر استان همراه با بارش پراکنده، مه آلود و همچنین وزش باد همراه خواهد بود.

همچنین اداره کل هواشناسی استان کردستان اعلام کرد که هوای سرد امروز پنج شنبه و فردا جمعه این استان را فرا می گیرد به گونه ای که احتمال دارد دمای هوا در شهرستان های سقز و دیواندره به منهای پنج درجه زیر صفر برسد.

میزان کاهش دمای هوا به گونه ای است که روز جمعه دمای هوای سنندج به منهای سه درجه می رسد و سایر نقاط استان کردستان نیز ۹ تا ۱۳ درجه کاهش پیدا می کند.

فرمانده پلیس راه کردستان نیز اعلام کرد که تردد در تمامی مسیرهای استان ادامه دارد و تنها روز گذشته یک تصادف رانندگی در منطقه زرینه از توابع شهرستان دیواندره روی داد که یک دستگاه خودرو سواری به صورت کامل در آتش سوخت.

رمضان نادری بیان کرد: در این حادثه خوشبختانه مورد فوتی نداشتیم و تنها دو نفر از سرنشینان خودرو سواری زخمی شدند که با حضور نیروهای امدادی سریع به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی با اشاره به وضعیت جاده های استان کردستان و احتمال لغزنده بودن آنها به دلیل بارش های پراکنده از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به خوبی رعایت کنند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نیز اعلام کرد که با توجه به بارش های پراکنده در جاده های استان طی چند روز اخیر تمامی امکانات برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی بسیج شده است.

محمد راشد مدرس گرجی عنوان کرد: خوشبختانه هم اکنون تردد روان در جاده های استان کردستان جریان دارد و هیچ مشکلی برای خدمت رسانی به مردم وجود ندارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان به اشاره به فعالیت های مستمر پایگاه های امدادی و همچنین پیست های اطلاع رسانی به مسافران نوروزی گفت: نیروهای امدادی این جمعیت به صورت شبانه روزی در مسیرهای استان حضور دارند و پست های اطلاع رسانی نیز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مسافران و مهمانان نوروزی قرار می دهند.