شاداب سازی در اولویت برنامه های فرهنگی شهرداری اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث اوچی صبح پنج شنبه در تشریح اولویت های فرهنگی اجتماعی شهرداری در سال جاری به خبرنگار مهر تصریح کرد: در وهله اول فرهنگ سازی در خصوص حقوق شهروندی اولویت ویژه دارد.

وی افزود: در این راستا برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مختلف مورد توجه بوده و می توان اوج فعالیت های آموزشی را در کارنامه سال گذشته مشاهده کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اردبیل برگزاری جشنواره ها، توجه به ورزش همگانی، برگزاری دوره های آموزشی متنوع متناسب با نیاز شهروندان و توجه به همگانی کردن رشته های مختلف هنری از جمله تئاتر های خیابانی، کنسرت های موسیقی و جشن های مناسبتی را بخشی از برنامه ها در راستای شاداب سازی دانست.

اوچی تاکید دارد که اعتبارات بخش فرهنگی اجتماعی شهرداری اردبیل در مقایسه با سایر شهرها نیست و با این وجود محدودیت اعتبار مانع از اجرای برنامه های متنوع نمی شود.

وی در خصوص وضعیت همکاری بخش خصوصی با این معاونت اضافه کرد: متاسفانه همکاری مطلوبی از سوی بخش خصوصی را شاهد نیستیم و این خود یک خلا اساسی ایجاد کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اردبیل از جمله برنامه های شاداب سازی را مشارکت با دستگاه های اجرایی مختلف از جمله سپاه، حوزه هنری و آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: امسال بحث شاداب سازی به صورت ویژه دنبال خواهد شد.