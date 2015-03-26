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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

در پی حمله هوایی عربستان به یمن، قیمت نفت در معاملات آتی منطقه آسیا با افزایش روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری سی ان بی سی، در پی حمله هوایی عربستان سعودی و متحدان عربی این کشور به یمن، قیمت نفت در معاملات امروز منطقه آسیا با افزایش ۳ دلاری روبرو شد.

همچنین حمله هوایی عربستان به یمن موجب بالا گرفتن نگرانی ها نسبت به امنیت انتقال محموله های نفتی در منطقه خاورمیانه شد و دلیل عمده این افزایش قیمت را به خود اختصاص داد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت در معاملات آتی امروز نسبت به معاملات روز گذشته با افزایش ۳ دلاری روبرو شد و به رقم ۵۹.۷۱ دلار در هر بشکه معامله شد، همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت امریکا با افزایش ۲ دلاری در هر بشکه به رقم ۵۲.۲۴ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

 

کد مطلب 2523262
علیرضا کمندی

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