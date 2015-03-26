قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری سی ان بی سی، در پی حمله هوایی عربستان سعودی و متحدان عربی این کشور به یمن، قیمت نفت در معاملات امروز منطقه آسیا با افزایش ۳ دلاری روبرو شد.

همچنین حمله هوایی عربستان به یمن موجب بالا گرفتن نگرانی ها نسبت به امنیت انتقال محموله های نفتی در منطقه خاورمیانه شد و دلیل عمده این افزایش قیمت را به خود اختصاص داد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت در معاملات آتی امروز نسبت به معاملات روز گذشته با افزایش ۳ دلاری روبرو شد و به رقم ۵۹.۷۱ دلار در هر بشکه معامله شد، همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت امریکا با افزایش ۲ دلاری در هر بشکه به رقم ۵۲.۲۴ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.