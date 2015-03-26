انجام18 هزار سفر ناوگان حمل و نقل عمومی/ تردد مرز 110 هزار مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحمانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اعلام اینکه 18 هزار سفر از 25 اسفند تا 4 فروردین ماه سالجاری در سطح استان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده، افزود: این تعداد سفر با هزار دستگاه اتوبوس، هزار و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس و هزار و ۳۰۰ دستگاه سواری با حدود ۷۳ هزار و ۵۰۰ عدد صندلی در محورهای درون و برون استانی جابجا شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا 4 فروردین ماه امسال 20 هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافر جابجا شده که از این تعداد 12 هزار مسافر مربوط به جابجایی های درون استانی و مابقی جابجایی های برون استانی بود، گفت: این تعداد مسافر در قالب 18 هزار سفر و بیش از 4 هزار و 500 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر استان جابجا شده اند.

تردد بالغ بر 110 هزار مسافر از مرزهای زمینی آذربایجان غربی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه از 25 اسفند سال گذشته تا 4 فروردین ماه امسال بالغ بر 110 هزار مسافر از 5 مرز زمینی استان تردد کرده اند، گفت: در آذربایجان غربی 5 مرز زمینی رسمی وجود دارد که جهت تسهیل سازی تردد در آن ها و کیفی سازی خدمات در پایانه های مرزی اقدامات قابل توجهی در بخش عمرانی و خدماتی انجام شده است.

رحمانی عنوان کرد: تیم های نظارتی و کنترلی اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی به صورت تمام وقت در پایانه های مسافربری حضور دارند و مشخصه های فنی ناوگان های حمل و نقل عمومی مسافر را کنترل کرده و با حضور اطمینان از امنیت ناوگان اجازه سفر را به این ناوگان صادر می کنند.

وی با بیان اینکه در این راستا ۱۲ تیم نامحسوس نیز در جاده های استان وظیفه کنترل موردی ناوگان عمومی و سواری را عهده دار هستند، ادامه داد: مرکز مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بهره مندی از دوربین های نظارتی مستقر در جاده ها و پایانه های مرزی به تعداد ۳۲ دستگاه و فعالیت دستگاه های تردد شمار آنلاین در ۴۴ محور،نظارت بر چگونگی تردد ناوگان و تعیین حجم ترافیك را عهده دار است.