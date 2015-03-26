عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آفریقا و خاورماینه

- جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی بامداد پنجشنبه در اقدامی مداخله جویانه، چندین منطقه در صنعا را بمباران کردند که بر اساس آمار اولیه تاکنون ۲۰ نفر شهید و ده‌ها تن دیگر به شدت مجروح شده‌اند.

- کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منهای عمان، عملیات علیه انصارالله یمن را آغاز کردند.

- عملیات هوایی آمریکا علیه داعش در تکریت آغاز شد.

- کاخ سفید می‌گوید ایالات متحده از نزدیک «هماهنگ» با عربستان سعودی و قدرت‌های منطقه در عملیات نظامی آنها علیه حوثی ها در یمن است و برای حمایت از هم‌پیمانان و منافع خود از آن حمایت اطلاعاتی و لجستیکی می‌کند.

- انیس منصور خبرنگار یمنی از فرود چتربازان نظامی کشورهای عرب خلیج فارس در شهر عدن واقع در جنوب این کشور خبر داد.

- میشل عون ، رئیس جریان ملی آزاد لبنان، گفت مواضع ضد و نقیض آمریکا مبنی بر مذاکره با نظام سوریه یک مانور سیاسی برای آماده کردن افکار عمومی است و شاید زمینه ای برای گفتگو با اسد باشد.

ایران در جهان

- مقامات رسمی آمریکایی می‌گویند حصول توافق هسته‌ای با ایران و خاتمه مذاکرات ده‌ساله در دسترس است و این کشور راه دستیابی به این توافق را پیش‌روی خود می‌بینند.

- فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، می‌گوید شکست احتمالی مذاکرات اتمی جاری با ایران، به معنای ایجاد خاورمیانه‌ای «به طور اساسی» بی‌ثبات‌تر و درگیر شدن کشورهای آن در رقابتی تسلیحاتی خواهد بود.

- جان کری در واکنش به پيشنهاد منتقدان دولت اوباما برای خروج آمریکا از مذاکرات اتمی با ايران، گفته است در صورت دست نيافتن به توافقی با ايران، دست تهران برای گسترش فعاليت‌های هسته‌ايش به صورت پیدا و پنهان باز خواهد شد و رژیم تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شود.

- دور جدید مذاکرات هتسه ای ایران از صبح امروز در سوئیس با دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا آغاز می شود.

- نشست سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل بوغیواژ لوزان برگزار شد.