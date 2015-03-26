راه های مازندران به رغم بارش برف باز است

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محور هراز چهارشنبه شب در یک مقطع زمانی از سوی پلیس راه به دلیل برف سنگین و ریزش مسدود شده بود که صبح پنجشنبه از سوی همکاران راهداری بازگشایی شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز همکاران راهداری در منطقه حد فاصل تونل تا پلور مشغول انجام عملیات راهداری هستند و به به رغم بارش سنگین برف محورهای ارتباطی استان باز است.

وی یادآور شد: در محور ارتباطی کندوان و فیروزکوه نیز شاهد بارش سنگین برف هستیم که به هموطنان توصیه می شود موارد ایمنی را در تردد از مسیرها رعایت کنند.

نوروزی، شمار اکیپ های راهداری نوروزی را ۳۰ اکیپ اعلام کرد و گفت: همکاران راهدار در ایام نوروز به صورت شبانه روزی مشغول خدمات راهداری هستند تا آسایش و امنیت را برای هموطنانمان در استان تامین کنند.

مازندران ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.