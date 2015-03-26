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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

توزیع ۱۰۰ هزار نقشه و برورشور بین مهمانان نوروزی استان ایلام

توزیع ۱۰۰ هزار نقشه و برورشور بین مهمانان نوروزی استان ایلام

ایلام-معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ایلام از توزیع ۱۰۰ هزار نقشه و برورشور بین مهمانان نوروزی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روباط عمومی میراث فرهنگی ایلام، علی قاسمپور از توزیع ۱۰۰ هزار نسخه نقشه، بروشور، کتابچه راهنمای گردشگری بین مهمانان نوروزی استان ایلام خبر داد و گفت: امسال در بخش نقشه و بروشور در ایلام شاهد تحولی اساسی بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع بروشورهای چاپ شده وجود ندارد، افزود: اصلی‌ترین بخش در نشر بروشور نظارت بر توزیع مناسب است و به این دلیل تلاش می‌کنیم تا بروشورهای چاپ شده به دلیل اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند به صورت مناسب توزیع شوند.

قاسمپور افزود: توزیع مناسب اقلام تبلیغاتی در ایام نوروز برعهده پایگاه‌های برپا شده هلال احمر و دیگر اعضاء ستاد اجرایی خدمات سفر در مبادی ورودی شهرهاست و در این زمینه از این فعالان و تلاشگران تشکر می‌کنم.

 

کد مطلب 2523268

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