توزیع ۱۰۰ هزار نقشه و برورشور بین مهمانان نوروزی استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روباط عمومی میراث فرهنگی ایلام، علی قاسمپور از توزیع ۱۰۰ هزار نسخه نقشه، بروشور، کتابچه راهنمای گردشگری بین مهمانان نوروزی استان ایلام خبر داد و گفت: امسال در بخش نقشه و بروشور در ایلام شاهد تحولی اساسی بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع بروشورهای چاپ شده وجود ندارد، افزود: اصلی‌ترین بخش در نشر بروشور نظارت بر توزیع مناسب است و به این دلیل تلاش می‌کنیم تا بروشورهای چاپ شده به دلیل اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند به صورت مناسب توزیع شوند.

قاسمپور افزود: توزیع مناسب اقلام تبلیغاتی در ایام نوروز برعهده پایگاه‌های برپا شده هلال احمر و دیگر اعضاء ستاد اجرایی خدمات سفر در مبادی ورودی شهرهاست و در این زمینه از این فعالان و تلاشگران تشکر می‌کنم.