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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

سبز علی زاده به مهر خبر داد؛

۱۳۱ پرونده تخلف صنفی در اردبیل تشکیل شد/ پوشاک در صدر تخلفات

۱۳۱ پرونده تخلف صنفی در اردبیل تشکیل شد/ پوشاک در صدر تخلفات

اردبیل- نماینده صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ستاد تسهیلات سفر از تشکیل ۱۳۱ پرونده تخلف صنفی در روزهای ابتدایی سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بلاد سبز علی زاده صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات سفر به خبرنگار مهر گفت: صنعت و معدن بازرسی خود را از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته آغاز کرده و تا پایان روز سوم فرودین ماه سال جاری سه هزار و ۷۰۶ بازرسی انجام داده است.

وی افزود: نتیجه بازرسی ها تشکیل ۱۱۹ پرونده و کشف ۱۵۱ تخلف به ارزش ریالی ۶۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۲۵ ریال است.

نماینده صنعت و معدن استان در ستاد تسهیلات سفر با اذعان به ارسال ۱۱۹ پرونده به تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در عین حال اتاق اصناف نیز در ۳۵۵ مورد بازرسی ۱۲ پرونده تشکیل داده و ۱۴ مورد تخلف را کشف کرده است.

سبزعلی زاده تاکید کرد: در مجموع ۱۳۱ پرونده تشکیل شده و ۱۶۵ مورد تخلف صنفی نیز به ارزش ریالی ۷۴ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۹۲۵ ریال کشف شده است.

وی با تاکید به فعالیت ۷۲ بازرس صنعت و معدن و ۲۵ بازرس اصناف اضافه کرد: در عین حال ۵۰ ناظر افتخاری از بین مردم عادی نیز در بازرسی و نظارت بر بازار مشارکت داشته اند.

این نماینده تعداد گزارش ناظران افتخاری را شش مورد در این مدت برشمرد و گفت: هر شهروند عادی می تواند به صورت افتخاری با دریافت دفترچه از صنعت و معدن در امر نظارت این سازمان را یاری رساند.

سبزعلی زاده در خصوص تفکیک موضوعی اصناف بازرسی شده به تشکیل یک پرونده تخلف مواد لبنی، ۹ پرونده تخلف مواد پروتئینی، ۱۱ پرونده میوه، ۲۴ پرونده غلات، ۱۴ پرونده شیرینی جات، شش پرونده قند و شکر و دو پرونده نهادهای دامی اشاره کرد.

وی عمده تخلفات را در صنف پوشاک برشمرد و گفت: در پوشاک، کیف و کفش ۳۷۷ مورد بازرسی انجام شده و ۳۲ پرونده تخلف تشکیل شده است.

به گفته نماینده صنعت و معدن در ستاد تسهیلات سفر در بخش خدمات عمومی ۱۱ پرونده و در واحدهای اقامتی و اماکن تفریحی و زیارتی و رستوران ها نیز در مجموع پنج پرونده تشکیل شده است.

کد مطلب 2523270
محمد میرزایی ناطق

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