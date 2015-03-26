۱۳۱ پرونده تخلف صنفی در اردبیل تشکیل شد/ پوشاک در صدر تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، بلاد سبز علی زاده صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات سفر به خبرنگار مهر گفت: صنعت و معدن بازرسی خود را از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته آغاز کرده و تا پایان روز سوم فرودین ماه سال جاری سه هزار و ۷۰۶ بازرسی انجام داده است.

وی افزود: نتیجه بازرسی ها تشکیل ۱۱۹ پرونده و کشف ۱۵۱ تخلف به ارزش ریالی ۶۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۲۵ ریال است.

نماینده صنعت و معدن استان در ستاد تسهیلات سفر با اذعان به ارسال ۱۱۹ پرونده به تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در عین حال اتاق اصناف نیز در ۳۵۵ مورد بازرسی ۱۲ پرونده تشکیل داده و ۱۴ مورد تخلف را کشف کرده است.

سبزعلی زاده تاکید کرد: در مجموع ۱۳۱ پرونده تشکیل شده و ۱۶۵ مورد تخلف صنفی نیز به ارزش ریالی ۷۴ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۹۲۵ ریال کشف شده است.

وی با تاکید به فعالیت ۷۲ بازرس صنعت و معدن و ۲۵ بازرس اصناف اضافه کرد: در عین حال ۵۰ ناظر افتخاری از بین مردم عادی نیز در بازرسی و نظارت بر بازار مشارکت داشته اند.

این نماینده تعداد گزارش ناظران افتخاری را شش مورد در این مدت برشمرد و گفت: هر شهروند عادی می تواند به صورت افتخاری با دریافت دفترچه از صنعت و معدن در امر نظارت این سازمان را یاری رساند.

سبزعلی زاده در خصوص تفکیک موضوعی اصناف بازرسی شده به تشکیل یک پرونده تخلف مواد لبنی، ۹ پرونده تخلف مواد پروتئینی، ۱۱ پرونده میوه، ۲۴ پرونده غلات، ۱۴ پرونده شیرینی جات، شش پرونده قند و شکر و دو پرونده نهادهای دامی اشاره کرد.

وی عمده تخلفات را در صنف پوشاک برشمرد و گفت: در پوشاک، کیف و کفش ۳۷۷ مورد بازرسی انجام شده و ۳۲ پرونده تخلف تشکیل شده است.

به گفته نماینده صنعت و معدن در ستاد تسهیلات سفر در بخش خدمات عمومی ۱۱ پرونده و در واحدهای اقامتی و اماکن تفریحی و زیارتی و رستوران ها نیز در مجموع پنج پرونده تشکیل شده است.