جاده های زنجان لغزنده ومه آلوداست/تلاش برای نجات کوهنوردان گرفتار

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز بارش برف در محورهای مواصلاتی استان بخصوص در جاده های کوهستانی به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان بخصوص د ر محورهای کوهستانی را دارند توصیه کرد تجهیزات سفر زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: در محور ارتباطی زنجان - قزوین حدفاصل کیلومتر ۳۵ تا ۷۵ و محور زنجان - تبریز از ابتدا تا ۲۵ کیلومتری و جاده نیک پی - ماهنشان مه غلیظ حاکم بوده و باعث کاهش دید افقی شده است که دقت در رانندگی را ضروری تر کرده و در محور ارتباطی سلطانیه - خدابنده نیز بارش برف وجود دارد.

خوشکام افزود: در حال حاضر با تلاش راهداران هیچ راه اصلی در استان مسدود نیست و تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان با رعایت اصول ایمنی امکانپذیر است.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان افزود: به دلیل وجود برف، کولاک موضعی و لغزندگی سطح جاده، تردد خودروها در محورهای ارتباطی زنجان - طارم و زنجان - تهم - چورزق، با زنجیرچرخ امکانپذیر است.

خوشکام افزود: بارش برف در این دو محور ارتباطی از شب گذشته آغاز شده است و رانندگانی که قصد تردد از این محورها را دارند بهتر است وسلیه نقلیه خود را به زنجیرچرخ مجهز کنند.

وی ادامه داد: در حوزه راههای روستایی نیز در حال بررسی وضعیت موجود و برای رفع مشکلات احتمالی پیش آمده هستیم.

همچنین در حال حاضر امدادگران هلال احمر استان زنجان در تلاش برای نجات سه کوهنوردی هستند که در ارتفاعات چرگر گرفتار برف شده اند.

بنا به اعلام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در پی بارش برف و غافل‌گیری، این سه کوهنورد جوان در ارتفاعات روستای چرگر گرفتار شدند که به دلیل بارش برف و کولاک شدید برنامه امداد و نجات دیشب(شامگاه چهارشنبه) امکانپذیر نشد و از نخستین ساعت صبح روز پنجشنبه برنامه امداد ونجات آغاز شده است.

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اسکان ۹۰۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک در مساجد استان خبرداد و افزود: این افراد در مساجد طارم، ایجرود، خدابنده و خرمدره، اسکان موقت یافتند تا پس از مساعد شدن وضعیت جوی به مسیر خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی این جمعیت با آغاز بارش برف برای کمک به در راه ماندگان به محورهای ارتباطی استان اعزام شدند که در این راستا توانستند ۳۰ دستگاه خودرو منحرف شده از جاده را به مسیر اصلی هدایت و نسبت به بستن زنجیرچرخ به ۱۷۲ خودرو گرفتار شده در برف اقدام کنند.



طاهری گفت: جمعیت هلال احمر زنجان، ۳۰۰ تخته پتو، دو کارتن خرما و سه کارتن بیسکویت درمیان نفرات اسکان یافته توزیع کردند و برخی گرفتار آمدگان در میان برف و کولاک نیز پس از بستن زنجیرچرخ و بکسل کردن خودروها و هدایت به مسیرهای اصلی، راهی مقصد مورد نظر خود شدند.

بارش برف که از شب گذشته در استان زنجان آغاز شده است باعث گرفتار شدن ۴۷۰ نفر از مسافران نوروزی شده بود که با کمک نیروهای امدادی و تلاش ماموران راهداری، این افراد نجات پیدا کرده و ۲۳۰ نفر نیز در اماکنی که از قبل مشخص شده بود اسکان داده شدند.

محورهای مواصلاتی شهرستان‌های زنجان، ابهر، ماه‌نشان، طارم و خدابنده شاهد بارش برف و گرفتار شدن مسافران نوروزی بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به بارش برف در نقاط مختلف استان، گفت: در حال حاضر آماده باش کامل نیروها در استان وجود دارد و مشکلی برای مسافران نوروزی پیش نیامده و شرایط تحت کنترل است.

صفی‌الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش برف از شامگاه چهارشنبه آغاز شده و با توجه به تداوم بارش ها نیروها شرایط را تحت کنترل دارند و امیدواریم در زمان بارندگی‌ها مشکلی برای کسی به‌وجود نیاید.

همچنین رئیس پلس راه استان زنجان با اشاره به لغزنده بودن سطح جاده های استان گفت: در حال حال حاضر مه شدید جاده قدیم زنجان – میانه و همچنین آزادراه زنجان – تبریز را فرا گرفته است.

سرهنگ اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان بخصوص در مناطق کوهستانی با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی همچنین از وقوع یک فقره حادثه رانندگی منجر به فوت در کیلومتر پنج جاده فرعی قیدار به بیجار خبرداد و گفت: در این حادثه خوروری سواری پژو به علت تخطی از سرعت مجاز در سر پیچ، چپ شده و هر دو سرنشین این خودرو پژو جان باختند.

در حال حاضر وضعیت هوای استان زنجان قسمتی ابری تا ابری گاهی بارش باران و برف و وزش باد است و پیش بینی می شود طی ۲۴ ساعت آینده قسمتی ابری و مه آلود گاهی با وزش باد باشد.