احمد حمزه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: تا صبح پنج شنبه بیش از ۴۸ هزار نفر از موزه ها و اماکن تاریخی آذربایجان شرقی بازدید کرده اند که نسبت به پارسال رشد ۳۴ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه نزدیک ۳ میلیون خودرو در این چند روز اخیر وارد استان شده اند، افزود: این آمار نیز نسبت به سال گذشته رشد شش درصدی داشته است.

حمزه زاده در خصوص روستاهای هدف گردشگری استان نیز گفت: روستای کندوان با ۱۱ هزار بازدید در جایگاه اول و روستای اوشتبین در جایگاه دوم بازدید از روستاهای هدف گردشگری استان قرار دارند.

وی از اقامت بالای ۶۶ هزار نفر گردشگر نوروزی در مراکز اقامتی استان خبر داد و گفت: این آمار نیز مشابه سال گذشته است و تغییری نکرده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در خصوص بیشترین بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی استان نیز گفت: کلیسای سنت استپانوس در جلفا با ۱۰ هزار نفر، رصدخانه مراغه با ۹ هزار نفر و موزه آذربایجان با هشت هزار نفر در جایگاه اول تا سوم بازدید از موزه ها قرار دارند.