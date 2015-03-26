افزایش ۳۸۰۰ مگاواتی تولید برق ایران/ راه اندازی ۱۱ واحد نیروگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان در تشریح دستاوردهای صنعت برق ایران در سال گذشته در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق، گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون مشترک جدید به تعداد مشترکان برق کشور افزوده شد و از ابتدای آغاز فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳، حدود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به بهره‌برداری رسید و توان تولید برق کشور از مرز ۷۳ هزار مگاوات گذشت.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: سال گذشته سهم تولید برق از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از ۲۲.۷۵ به ۲۵.۳ درصد رسید و ظرفیت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۲۷۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرد و به ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید که این نشان از حرکت ما به سمت افزایش بازده نیروگاه‌ها دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۳ حدود ۷۱۰۰ مگاوات قرارداد برای تبدیل واحدهای موجود به سیکل ترکیبی با بخش خصوصی مبادله شد، تصریح کرد: با عملیاتی شدن بخش بخار نیروگاه‌های گازی، فضای کسب‌وکار برای سازندگان و پیمانکاران بهبود خواهد یافت و تا سه سال آینده با اجرای تغییر در ۱۶ هزار مگاوات نیروگاه ‌گازی، هشت‌ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بدون افزایش مصرف سوخت ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود پس از عملیاتی شدن این برنامه‌ها، بازده نیروگاه‌های کشور به بالاتر از ۴۰ درصد برسد، تبیین کرد: در طول سال ۹۳ نیروگاه‌های متعددی به شبکه سراسری پیوست، فازهای باقی‌مانده نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، واحدهای ۵ و ۹ نیروگاه خرمشهر، واحدهای یک تا ۴ نیروگاه گنو در بندرعباس، واحدهای یک و دو نیروگاه کهنوج و واحدهای یک و دو ایرانشهر وارد مدار شد.

فلاحتیان با بیان اینکه نیاز مبرم به ضرورت افزایش تولید، صنعت برق را به سمتی برده است که با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در بخش‌های خصوصی و شبکه بانکی کشور، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال گذشته، ۳۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه کند گفت: در طول سال ۱۳۹۳، حدود ۲۸۰۰ کیلومترمدار به طول شبکه‌های انتقال و توزیع اضافه شده و به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته معاون وزیر نیرو افزون‌بر ۱۳ هزار و ۶۰۰ مگاولت آمپر ظرفیت جدید پست‌های انتقال و فوق توزیع در یک سال و نیم به بهره‌برداری رسیده و اضافه شده است؛ ضمن آنکه حدود ۲۷ هزار کیلومتر شبکه توزیع هم ایجاد و به بهره‌برداری رسیده و در سال گذشته ظرفیت پست‌های توزیع افزون‌بر ۶۵۰۰ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه درمجموع از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ حدود ۸۵۰ روستای جدید برق‌دار شده‌اند، خاطرنشان کرد: شمار روستاهای برق‌دار کشور هم‌اکنون به ۵۵ هزار و ۴۳۹ روستا رسیده است.