اسکان ۲۸۷ هزار مسافر نوروزی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی صبح پنجشنبه در ستاد خدمات اجرایی سفرهای شهرستان، اظهار داشت: این آمار اسکان تا روز پنجم فروردین ماه بوده است.

وی با گرامیداشت سال و شعار دولت، ملت، همدلیو همزبانی تصریح کرد: نامگذاری سالانه مدبرانه و هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری انجام می شود و در واقع مسیر توسعه کشور را ترسیم می کند.

وی همدلی و همزبانی بین دولت و ملت را نیاز امروز جامعه اسلامی برای توسعه کشور برشمرد و گفت: دولت تدبیر و امید در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری گوی سبقت را از دولت های قبلی می رباید.

فرماندار ساری، با اشاره به اجرای طرح های مختلف نوروزی از جمله طرح های هلال احمر، یادآور شد: جوانان کشور در ایام نوروز از بهترین روزهای زندگیشان می گذرند و به هموطنان خدمت رسانی می کنند.

واحدی با تقدیر از فعالیتهای انسان دوستانه جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر بیان داشت: این کار در واقع نوعی فداکاری و نشانه روحیه بسیجی و انقلابی است.

وی عملکرد جمعیت هلال احمر را در ارائه خدمات در حواثد و سوانح مختلف مطلوب ارزیابی کرد.