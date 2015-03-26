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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

کشف ژن مربوط به نوعی سرطان کُشنده سینه

کشف ژن مربوط به نوعی سرطان کُشنده سینه

دانشمندان ژن مربوط به تهاجمی ترین نوع سرطان سینه را کشف کرده اند که می تواند منجر به ارائه درمان های جدید در زمینه نجات زندگی افراد مبتلا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرطان سینه سه بار منفی، یکی از کشنده ترین انواع بیماری هاست و حدود یک چهارم بیماران مبتلا بیش از ۵ سال زنده نمی مانند.

در حال حاضر محققان دانشگاه کمبریج متوجه شده اند که ژن BCL۱۱A در هشت بیمار از ۱۰ بیمار، بیش از حد فعال است.

این مطالعه دریچه ای را به سوی درمان های متوقف کننده این ژن و بررسی برداشتن سینه زنانی که هنوز در مراحل اولیه ابتلا به بیماری هستند، می گشاید.

این نوع سرطان سینه، به داروهای قدیمی سرطان سینه نظیر «هرسپتین» واکنش نشان نمی دهد و یکی از تهاجمی ترین انواع سرطان هاست.

کد مطلب 2523288
حبیب احسنی پور

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