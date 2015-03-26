تعداد هتل ها و مراکز اقامتی تبریز جوابگوی گردشگران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خاماچی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید خود از چند مجتمع خدماتی و رفاهی تبریز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همسو با افزایش تعداد مسافران و گردشگران باید امکانات نیز افزایش یابد، افزود: یکی از کاستی های موجود شهر، ناکافی بودن تعداد هتل ها و مراکز اقامتی است که در ایام تعطیلات تمام هتل ها و هتل آپارتمان ها پر می شود.

وی با اشاره به اینکه تبریز ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد، ادامه داد: در شورای شهر نگاه جدی به مقوله گردشگری و جذب گردشگر داریم که در این زمینه باید امکانات و زیرساخت ها توسعه یابد.

خاماچی با تاکید بر ضرورت افزایش هتل و هتل آپارتمان اظهار داشت: باید به بخش خصوصی و سرمایه گذاران در بحث ساخت هتل تسهیلات ویژه ارائه دهیم تا آنها علاقه مند شوند و اقدام به ساخت هتل در تبریز کنند.

وی به عوض شدن چهره شهر در نوروز نیز اشاره کرد و گفت: در طول چند سال اخیر افزایش اقدامات عمرانی در تبریز باعث تغییر چهره شهر شده و درنتیجه تعداد مسافران و گردشگران ورودی به این شهر افزایش یافته است.