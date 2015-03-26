کشف ۷۳۰۰ نخ سیگار قاچاق در پاکدشت/کشف ۱۳ کیلوگرم شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد مثبت قرارگاه امام علی(ع) فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت در هفته نخست ایام نوروز اظهار داشت: در حالی که بسیاری از مردم در تعطیلات نوروزی به سر می برند، نیروی انتظامی با تمام توان و بسیج کردن امکانات و تجهیزات برای آسایش و امنیت مردم در حال تلاش است.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: درایام نوروز، گشت های نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت در مسیرهای جاده ای و مواصلاتی این شهرستان و در اماکن عمومی مستقر بوده و در راستای ارتقای سطح امنیت اجتماعی تلاش کرده و می کنند.

کشف ۲۵ کیلوگرم حشیش در پاکدشت

وی با اشاره به این نکته که پلیس در برخورد با جرائم بویژه جرائم خشن هیچ مماشاتی نشان نخواهد داد تأکید کرد: نیروی انتظامی بر اساس رسالت سنگین خود در زمینه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی بویژه اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر و بر هم زنندگان آسایش و امنیت مردم کوتاهی نمی کند.

سرهنگ آدینه وند سپس به کشفیات پلیس در هفته ابتدایی نوروز در شهرستان پاکدشت اشاره و بیان داشت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته و حمایت های فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، ایستگاه های نوروزی در سال ۹۴ با ۲۷ درصد افزایش ضریب ایمنی استقرار پیدا کردند.

کشف ۱۳ کیلوگرم شیشه توسط پلیس پاکدشت

این مسئول عنوان کرد: همچنین در به کارگیری نیروهای کمکی در نوروز ۹۴ با هماهنگی به عمل آمده، بیش از ۳۸ درصد رشد داشته ایم که این امر زمینه خدمت رسانی بهتر به مسافران نوروزی را فراهم می آورد.

وی تأکید کرد: در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز در هفته ابتدایی نوروز به موفقیت های خوبی رسیده ایم به طوری که مأموران پلیس پاکدشت بیش از ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف و در این راستا دو نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ آدینه وند یادآور شد: در بخش مبارزه به توزیع کنندگان شیشه نیز خوشختانه موفقیت های خوبی به دست آمد به طوری که در روزهای ابتدایی نوروز، نزدیک به ۱۳ کیلوگرم شیشه از توزیع کنندگان کشف و دو نفر در همین رابطه دستگیر شدند.

کشف ۱۳۰ بطری مشروبات الکلی در پاکدشت

این مسئول با اشاره به برخورد قاطع با توزیع کنندگان مشروبات الکلی گفت: در ایام نوروز بیش از ۳۰ بطری مشروبات الکلی خارجی و ۱۰۰ بطری مشروبات الکلی دست ساز کشف و در این راستا۶ نفر بازداشت شدند.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت با توجه به رسالت خود در برخورد با قاچاقچیان موفق شد تا در این ایام بیش از ۷۳۰۰ نخ سیگار قاچاق را در پاکدشت کشف و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت تأکید کرد: در زمینه برخورد با سارقان نیز در ایام نوروز بیش از ۲۱ فقره سرقت داخل خودروها و ۱۳ فقره سایر سرقت ها کشف و سارقان به دام پلیس افتادند.