تفاوت برخورد با سرعت غیرمجاز اتوبوسهای مسافربری شهری و جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاشانی استاد دانشگاه و کارشناس حمل و نقل در این باره اظهار داشت: تجهیزاتی در تمام دنیا بر روی اتوبوسهای بین شهری نصب شده که میزان سرعت را نشان می دهد و اگر راننده تخلف کند به خوبی امکان برخورد با آنها و جود دارد.

وی ادامه داد: سرعت غیرمجاز در اتوبوسهایی که قطعات غیراستاندارد و نامرغوب دارند بسیار خطرناک است و کوچکترین غفلت می تواند حادثه های بدی را رقم بزند.

کاشانی با اشاره به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی باید به تناسب ایمنی جاده ها سرعت برای اتوبوسهای بین شهری اعلام کند افزود: با توجه به اينكه رانندگان امانت دار مردم هستند بايد در مورد سلامت آنها، اطمينان داشته باشند.

پس وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در تهران مسئولان شهری کشور نگاه و ریگرد خودرا نسبت به رفتار رانندگان تغییر دادند به طوری معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در این باره در رسانه ها اعلام کرد: بنا بر ابلاغ صورت گرفته از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر در اتوبوس‌های شهری تخلف بوده که این موضوع از طریق نصب برچسب‌های سرعت در اتوبوس‌ها به رانندگان اعلام شده است و در صورت عدم رعایت منجر به اخراج راننده نیز می گردد.

سید جعفر تشکری هاشمی در ادامه به فعالیت ۶۵۰۰ راننده اتوبوس و ۸۰ هزار راننده تاکسی در شهر تهران اشاره نمود و اظهار داشت: رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی برخی از این رانندگان سبب مشکلات جبران ناپذیری شده که البته برخورد‌های قانونی با آن‌ها صورت گرفته و پس از این نیز به گونه‌ای جدی تر تداوم خواهد یافت.

اما در حوزه حمل و نقل جاده ای یا بین شهری نحوه برخورد متفاوت است به طوری که راننده یا از طریق پلیس راهور مورد جریمه قرار می گیرد یا در صورت اخراج از تعاونی محل کار به راحتی می تواند در تعاونی دیگر مشغول به کار شود.

مدیرعامل شرکت مسافربری ایمن‌ترابر ایرانیان تصریح کرد: اما مشکلاتی در این باره وجود دارد، این است که‌ پس از اخراج راننده از شرکت و جلوگیری از فعالیت اتوبوس، متأسفانه بلافاصله دیگر شرکت تعاونی این راننده را جذب می‌کنند و همین موضوع قدرت رسیدگی به تخلفات را کاهش می‌دهد.

عامری ادامه داد: راننده و اتوبوس وی، پس از اخراج از یک شرکت تعاونی می‌تواند بدون اخذ مجوزهای لازم، بدون تسویه‌حساب و حتی دریافت تأییدیه از شرکت قبلی، به راحتی با شرکت جدید قرارداد منعقد کنند، ضمن آنکه شرکت جدید نیز از راننده رضایت‌نامه‌ای از شرکت قبلی و نیز نامه‌ای مبنی بر تسویه دریافت نمی‌کند.

وی اضافه کرد: همین امر موجب می‌شود اگر راننده به دلیل تخلف از شرکتی اخراج شود، به راحتی در شرکتی دیگر جذب شود بنابراین دغدغه اخراج و بیکاری ندارد و ممکن است هر رفتاری داشته باشد‌.

اما نکته قابل توجه در این میان حاکی از سهم ۹۰ درصدی اتوبوس های اسکانیا در ناوگان حمل و نقل مسافربری اتوبوسی است و به همین دلیل نام این خودرو همواره در اخبار حوادث به چشم می خورد در صورتی که در اکثر موافع این سهل انگاری راننده است که موجب بروز راننده می شود.

در این میان به نظر می رسد سازمان های ذی ربط در حمل و نقل جاده ای شاید لازم باشد در خصوص نظارت بر سرعت رانندگی اتوبوس های بین شهری نیاز به تدوین با تغییر قانون داشته باشند تا تکرار اشتباهات رانندگان جان مردم را تهدید نکند.