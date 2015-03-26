مرگ دو خبرنگار تیم ملی را هم داغدار کرد/ تلخی حادثه سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سانحه هوایی در خط هواپیمایی جرمن وینگز که به کشته شدن ۱۵۰ نفر از جمله دو خبرنگار ورزشی از ایران انجامید کادر فنی، اداری و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه ای این حادثه غم انگیز را به خانواده این دو عزیز، جامعه ورزش و رسانه ای ایران تسلیت گفتند.

در این بیانیه آمده است: "تلخی این حادثه چنان سنگین است که جامعه ورزش و رسانه ای کشور را در بهت فرو برده است. از دست دادن دو تن از پرتلاشترین خبرنگاران ورزشی که سالهای زیادی برای اعتلای ورزش ایران قلم زده اند، اعضای تیم ملی را مانند دیگر مردم ایران داغدار کرده است. اکنون که مشیت الهی چنین حکم کرده است از پروردگار برای این دو عزیز غفران الهی و برای خانواده، نزدیکان و همکاران آنها صبر مسئلت داریم."

میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی خبرنگاران تسنیم و روزنامه وطن امروز، شنبه گذشته به همراه اعضای تیم ملی به اتریش سفر کردند و پس از یک روز حضور در وین به بارسلون سفر کردند تا پس از پوشش خبری بازی بارسلونا و رئال مادرید، برای ارسال اخبار بازی ایران برابر شیلی و سوئد بار دیگر در کنار تیم ملی حاضر شوند اما در سانحه هوایی فرانسه جان به جان آفرین تسلیم کردند.