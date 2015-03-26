تصادف خونین دختر پراید سوار با گاردریل در اتوبان همت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این تصادف گفت: ساعت ۲۱:۴۹ شب گذشته حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب اتوبان همت، نرسیده به اشرفی اصفهانی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: بلافاصله ایستگاه ۵۵ آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد که مشاهده شد یک دستگاه خودوی پراید به دلیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و با گاردریل های کنار جاده به شدت برخورد می کند .

وی افزود: شدت برخورد به حدی بود گاردریل های کنار حاده وارد اتاق خودرو شده بودند و راننده که یک خانم ۲۱ ساله بود در میان گاردریا ها و اتاق خودرو محبوس شده بود.

ملکی در ادامه بیان داشت: ماموران آتش نشانی بلافاصله عملیات خود را آغاز کردند و خانم جوان را که به شدت از ناحیه دست و پا دچار صدمه شده بود را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد: آتش نشانان پس از انجام عملیات ایمن یازی محل را برای شناسایی علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور دادند و عملیات خود را در ساعت ۲۳:۳۲ دقیقه به پایان رساندند.