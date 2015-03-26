  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

شب گذشته رخ داد:

تصادف خونین دختر پراید سوار با گاردریل در اتوبان همت

تصادف خونین دختر پراید سوار با گاردریل در اتوبان همت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل های کنار جاده در اتوبان همت خبر داد.

 سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این تصادف گفت: ساعت ۲۱:۴۹ شب گذشته حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب اتوبان همت، نرسیده به اشرفی اصفهانی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: بلافاصله ایستگاه ۵۵ آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد که مشاهده شد یک دستگاه خودوی پراید به دلیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و با گاردریل های کنار جاده به شدت برخورد می کند .

وی افزود: شدت برخورد به حدی بود گاردریل های کنار حاده وارد اتاق خودرو شده بودند و  راننده که یک خانم ۲۱ ساله بود در میان گاردریا ها و اتاق خودرو محبوس شده بود.

ملکی در ادامه بیان داشت: ماموران آتش نشانی بلافاصله عملیات خود را آغاز کردند و خانم جوان را که به شدت از ناحیه دست و پا دچار صدمه شده بود را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد: آتش نشانان پس از انجام عملیات ایمن یازی محل را برای شناسایی علت حادثه تحویل عوامل پلیس راهور دادند و عملیات خود را در ساعت ۲۳:۳۲ دقیقه به پایان   رساندند. 

کد مطلب 2523299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها