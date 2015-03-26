باران و برف در آذربایجان غربی طی هفته آینده/ تردد روان در محورها

صادق ضیائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه امروز پنجشنبه وضعیت جوی استان نیمه ابری در نواحی جنوبی بارش پراکنده از بعد از ظهر کاهش ابر خواهد بود، گفت: فردا جمعه نیز وضعیت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه برای روز شنبه هفته آینده نیز پدیده غالب جوی صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی شده است، ادامه داد: برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده بر اساس پایش نقشه های پیش یابی هوا شناسی باراش باران و برف و وزش باد در انتظار مردم استان و مسافران نوروزی خواهد بود.

تردد در محورهای آذربایجان غربی روان است

رئیس مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از روان بودن تردد در همه محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر خبر داد و گفت: با وجود بارش باران طی روز گذشته در گردنه ها و محورهای کوهستانی هم اکنون تردد روان در جاده ها برقرار بوده و مشکلی وجود ندارد.

صادق حبیب زاده با اشاره به اینکه با توجه به پیش بینی بارش برف و باران در مناطق مختلف استان تا سه روز آینده، گفت: در صورت بارش برف در گردنه ها و محورهای کوهستانی شاهد کاهش دید و لغزنده بودن جاده ها خواهیم بود که باید رانندگان نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.