اوقاف پیشگام عرصه فعالیتهای دینی و فرهنگی/ مهمترین تحولات سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان هرساله طی ایام و مناسبتهای مختلف، برنامه های متنوع فرهنگی، اجتماعی و قرآنی را در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطب فرهنگی و هچنین ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قرآنی در کشور برگزار می کند که قصد داریم در این گزارش، نگاهی کوتاه به برنامه ها و اقدامات این سازمان در سال 93 داشته باشیم که در پی می خوانید:

اجرای طرح آرامش بهاری در 2 هزار و 286 امامزاده و بقعه

اقدامات و برنامه های سازمان اوقاف همه ساله با اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه با هدف ، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت تعطیلات نوروز، تقویت باورهای دینی و مذهبی و ارتقاء سطح فکری، فرهنگی زائران و مسافران نوروزی، تبلیغ و ترویج سنت های اصیل و خدمت رسانی مطلوب به زائران بقاع و اماکن متبرک آغاز می شود که در سال 93 این طرح در 2 هزار و 286 امامزاده و بقعه متبرکه برگزار شد و یک میلیون و 28 هزار نفر شب زائر و مسافر نوروزی در زائرسراها، 388 هزار و 560 نفر شب زائر و مسافر نوروزی در حسینیه ها و 943 هزار و 340 نفر شب زائر و مسافر نوروزی در کمپ های اسکان موقت در بقاع متبرک اسکان یافتند و در مجموع کل زائران و مسافران نوروزی اسکان یافته در طول برگزاری طرح دو میلیون و 359 هزار و 970 نفر شب بود.لازم به یادآوری است بیش از 57 میلیون نفر بار در ایام نوروزی به زیارت امامزادگان مشرف شدند.

برگزاری سوگواره یا نبوی در 2437 امامزاده و بقعه متبرکه

دومین برنامه سازمان اوقاف که همزمان با ایام تعطیلات نوروز برگزار شد، سوگواره یاس نبوی بود که از 10 فروردین ماه در 2437 امامزاده و بقعه متبرکه با حضور 2500 روحانی بومی و اعزامی از حوزه علمیه قم و برپایی خیمه های معرفت اجرایی شد. همچنین دومین همایش رهروان یاس نبوی نیز در روز شهادت حضرت زهرا (س) در 14 فروردین ماه ویژه بانوان در 492 بقعه کشور برگزار شد.

اعزام 200 نفر به برکت موقوفات کشور به عتبات عالیات

نخستین کاروان زیارتی زائران حرم حسینی شامل 200 تن از کسانی که تاکنون به عتبات عالیات مشرف نشده اند، با هدف اجرای امینانه نیات واقفین در زمینه اعزام افراد واجد الشرایط به عتبات عالیات عازم عراق شدند که در مرحله نخست این طرح 200 نفر از واجدین شرایط در قالب 5 کاروان 40 نفره به عتبات عالیات اعزام شدند. برای انتخاب این زائران اولویت هایی از قبیل ؛ خدام ثابت و افتخاری مساجد و بقاع متبرکه امامزادگان ، روحانیون و مدیران مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه ، افراد واجد شرایط مناطق محروم و روستایی که همگی می بایست متأهل باشند، در نظر گرفته شده بود.

برگزاری مسابقات سراسری همخوانی، اذان و ابتهال کشور

هجدهمین دوره مسابقات سراسری همخوانی، اذان و ابتهال کشور اردیبهشت ماه در آبادان با حضور 500 نفر از متسابقین برگزار شد. در این دوره شاهد حضور 40 گروه و 32 موذن برتر و منخب از 31 استان در بخش براداران و در بخش خواهران هم 29 گروه همخوانی و 27 مبتهل خواهر بودیم.

برگزاری مسابقات بین المللی قرآن با حضور نمایندگان 70 کشور

سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از پنجم تا 12 خرداد ماه با حضور نمایندگان 70 کشور جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این دوره در هیات داوران 10 داور خارجی و 5 داور ایرانی و همچنین سه نفر به عنوان هیأت رئیسه فنی حضور داشتند و در نهایت جعفر فردی در رشته قرائت و بهزاد هژبری در رشته حفظ کل هر دو از جمهوری اسلامی ایران رتبه های برتر را بدست آوردند.

برگزاری جشن نیمه شعبان در 2000 امامزاده کشور

امسال مراسم احیای شب نیمه شعبان در 400 بقعه متبرکه در سراسر کشور برگزار شد و همچنین مراسم جشن عید نیمه شعبان نیز در 2000 امامزاده با حضوراقشار مخلف مردم و مداحان اهل بیت(ع) برگزار شد.

برگزاری طرح نشاط معنوی در تابستان با جذب 150 هزار دانش آموز

سازمان اوقاف در ایام تابستان با هدف بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ، تقویت بنیه دینی ، اخلاقی و ارزش های دینی طرح نشاط معنوی را برگزار می کند که ظرفیت خوبی هم برای شرکت جوانان و نوجوانان در طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم است که امسال این طرح در 1800 امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار شد و 150 هزار دانش آموز جذب این طرح فرهنگی ، تفریحی و معنوی شدند.

شرکت یک میلیون و 920 هزار نفر در مسابقات قرآنی امسال

در مرحله شهرستانی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن امسال هزار و 920 مسابقه در 386 شهرستان برگزار شد که در مجموع یک میلیون و 920 هزار نفر شرکت کردند و در مرحله استانی نیز 280 مسابقه در 31 استان با شرکت 6 هزار متسابق که برگزیدگان مرحله شهرستانی بودند، برگزار شد.

در مرحله شهرستانی در حفظ ؛ رشته های حفظ یک جزء ، 5/2 جزء ، 5 جزء ، 10 جزء ، 20 جزء و حفظ کل، در رشته قرائت تحقیق و ترتیل و رشته مفاهیم قرآنی و فراز خوانی برگزیدگان به رقابت پرداختند. در مرحله استانی نیز رشته های حفظ 10 جزء حفظ، 20 جزء ، حفظ کل ، قرائت ، تحقیق ، مفاهیم قرآنی و فرازخوانی رشته هایی بودند که امسال در مرحله استانی،برگزیدگان به رقابت پرداختند.

طرح ضیافت الهی در ماه رمضان در 2 هزار امامزاده و اطعام بیش از 7 میلیون روزه دار

طرح ضیافت الهی با هدف تقویت باورها و اعتقادات ، ایجاد فضای معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه و بهره گیری از ظرفیت ماه مبارک رمضان و با رویکرد تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب های معنوی کشور ، امسال در 2 هزار امامزاده و بقعه متبرکه برگزار شد.همچنین در ضمن این طرح برنامه های قرآنی، معرفتی و تبلیغی، دعاو مناجات خوانی، برنامه های ویژه کودکان ، نوجوانان و جوانان و برنامه های تفسیری بصورت مسابقه ای برگزار شد .

امسال برنامه های قرآنی ترتیل خوانی و جزءخوانی قرآن کریم در بیش از 1300 امامزاده در طول ماه مبارک رمضان اجرایی شد. در قالب این طرح همچنین طرح سفره های آسمانی در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار شد که بیش از 7 میلیون نفر در بقاع متبرکه تا پایان ماه مبارک رمضان اطعام شدند.

برگزاری مراسم احیای شب قدر در دو هزار امامزاده

در قالب طرح «ضیافت الهی» ویژه ماه مبارک رمضان امسال در 2000 امامزاده و بقعه متبرکه کشورشاهد پذیرایی ازمومنان روزه دار برای برگزاری مراسم احیای شب قدر بودیم.

اقامه نماز عید سعید فطر در 992 امامزاده کشور

با تمهیدات به عمل آمده، نماز پرفضیلت عید سعید فطر با حضور گسترده مردم در 992 امامزاده کشور اقامه گردید.

برگزاری سی‌و ششمین دور مسابقات سراسری قرآن کریم در مقطع شکوفه ها

سی و ششمین دوره مسابقات سراسری حفظ ، قرائت و ترتیل در مقطع شکوفه ها با شرکت 241 متسابق در شهریورماه در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد. این دوره از مسابقات قرآن کریم در سطح کشوری و برای نوجوانان زیر 16 سال ویژه خواهران و برادران برگزار شد. این مسابقات در رشته‌های حفظ کل، حفظ 20 جزء، ترتیل و قرائت در دو بخش خواهران و برادران و رشته اذان نیز ویژه برادران برگزار شد. در مجموع این مسابقات در بخش برادران با رقابت 129 شرکت کننده برتر در مرحله کشوری برگزار شد که در رشته حفظ کل 20 نفر، حفظ 20 جزء 23 نفر ، قرائت 32 نفر، ترتیل 31 نفر و اذان 21 نفر به عنوان نفرات برتر استان به مرحله‌ی کشوری مسابقات راه یافته بودند. در بخش خواهران نیز در مجموع 112 شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد 20 نفر در رشته حفظ کل، 25 نفر در رشته حفظ 20 جزء، 32 نفر قرائت و 35 نفر در بخش ترتیل به رقابت پرداختند.

بهره مندی 14 هزار دانش آموز از طرح مهر تحصیلی

همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، 14 هزار دانش آموز کشور براساس نیات موقوفات مرتبط در طرح مهر تحصیلی تحت پوشش قرار گرفتند. تهیه لوازم التحریر و اقلام دانش آموزان مستعد و مستمندان و بی بضاعت با کمک نیکوکاران از جمله اقدامات انجام شده این سازمان در قالب طرح مهر تحصیلی است.طرح مهر تحصیلی در 16 استان کشور که دارای موقوفات مرتبط بودند، برگزار شد. در طرح مهر تحصیلی از عواید و درآمدهای ۳۸۸ موقوفه مرتبط کمکهایی از قبیل خرید لباس و لوازم التحریر دانش آموزان، هزینه تحصیلی ایتام، هزینه تحصیل و امرار معاش محصلین به نیازمندان ارائه شد.

اجرای طرح پیوند آسمانی با اهدای 735 جهیزیه به زوجهای جوان

طرح پیوند آسمانی‌ همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) در 90 بقعه متبرکه و امامزاده در سطح کشور برگزار شد. این طرح از محل نیات واقفینی که برای امر ازدواج یا کمک به این امر مقدس، خرید جهیزیه‌،‌ اسکان موقت و کمک مالی برای زوج‌های جوان وقف‌هایی در گذشته انجام داده بودند، برگزار شد که حدود یک هزار و 105 زوج جوان از محل اجرای نیت واقفین بهره مند شدند. در این طرح 250 خطبه عقد در کنار آستان مقدس امامزادگان جاری و در مجموع همزمان با اجرای طرح پیوند آسمانی، 735 جهیزیه به برکت وقف به زوج های جوان اهدا شد.

قرائت دعای پرفیض عرفه در ۲۰۵۰ امامزاده کشور

همزمان با روز نهم ذی الحجه ، روز عرفه در راستای بصیرت افزایی مردم و تقویت روحیه بندگی و ارتباط با خدا مراسم پرفیض دعای عرفه ، امسال در بیش از 2050 امامزاده و بقعه متبرکه سراسر کشور که خود پایگاه امید ، آرامش ، نشاط معنوی و مناجات واقعی مومنین است ، با همکاری هیات امنا بقاع ، خدام و مومنین برگزار شد.

اقامه نماز عید سعید قربان در500 امامزاده

همزمان با روز دوشنبه 14 مهرماه برابر با 11 ذی الحجه ، مراسم نماز عید سعید قربان با بر نامه ریزی های صورت گرفته در 500 امامزاده و بقعه متبرک اقامه شد.

برگزاری جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در 2087 بقعه متبرکه و امامزاده کشور

جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی روز 5 شنبه 2 آبان ماه با استقبال با شکوه مردم همزمان با عید سعید غدیرخم در 2087 بقعه متبرکه و امامزاده کشور برگزار شد. این جشن با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ غدیر در جامعه، تبیین جایگاه امامت و ولایت ، اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان مرتبط با غدیر و امام علی (ع) و ... برگزار شد. تجلیل از سادات، تکریم از خادمان امامزادگان، قرائت میثاق نامه غدیر که یک متن واحد به منظور تجدید میثاق با ولایت است و... از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این جشن بزرگ و سراسری بود.

برگزاری کنگره بی بی حکیمه (س) با حضور وزیر ارشاد و رئیس سازمان اوقاف

نخستین کنگره بی بی حکیمه (س) با حضور مسئولان استانی ، کشوری ، علما ، اندیشمندان و پژوهشگران در گچساران آغاز به کار کرد و در دانشگاه آزاد اسلامی و با ارائه مقالات برگزیده دراین کنگره ادامه یافت. مراسم اختتامیه این کنگره روز هشتم آبان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف وامور خیریه ، علی جنتی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مدعوین کشوری و لشکری در جوار حرم امامزاده بی‌بی حکیمه‌(س) برگزار شد. در مجموع یکصد مقاله علمی و پژوهشی به دبیرخانه همایش ملی بی بی حکیمه (س) رسید و در قالب کتاب مجموعه مقالات به چاپ رسید.

برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در 3250 بقعه متبرکه

طرح سوگواره بصیرت عاشورایی با هدف اجرای منسجم نیات موقوفات مرتبط با عزاداری امام حسین (ع) امسال از اول محرم در 3250 بقعه متبرکه کشور برگزار شد.این طرح در بقاع متبرکه ، مساجد، حسینیه ها و تکایا سراسر کشور از اول محرم تا آخر ماه صفر برگزار شد. نمایشگاه «سبک زندگی حسینی » در دو هزار امامزاده کشور بصورت تابلوهای موضوعی برپا شد.

طنین انداز شدن ندای لبیک یا حسین در 250 هزار امامزاده

تجمع لبیک یا حسین امسال برای نخستین بار همزمان با دومین روز از ماه محرم مصادف با ورود کاروان امام حسین (ع) به صحرای کربلا برگزار شد که در قالب این تجمع ها 5 هزار عزادار حسینی در امامزادگان حضور یافتند.

برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در 204 امامزاده و بقعه متبرکه کشور

سوگواره «احلی من العسل» ویژه نوجوانان امسال در 204 امامزاده و بقعه متبرکه کشور با شرکت دانش آموزان در مدارس و بقاع متبرکه کشور برگزار شد. این سوگواره که تا پیش از این در مدارس برگزار می شد ، امسال برای اولین بار دانش آموزان در 204 امامزاده و بقعه متبرکه کشور حضور یافتند.

طنین انداز شدن ندای لبیک یا زینب توسط رهروان زینبی

همایش «رهروان زینبی» (س) امسال در روز 15 آبانماه ، مصادف با 12 محرم و سومین روز شهادت امام حسین (ع) و با حضور بانوان عزادار در273 امامزاده و بقعه متبرکه کشور با ندای لبیک یا زینب برگزار شد.

برگزاری مراسم اربعین حسینی در بیش از 2 هزار امامزاده کشور

مراسم عزای اربعین سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) امسال در بیش از 2 هزار امامزاده شاخص کشور برگزار شد. مراسم عزای حسینی در روز اربعین در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور به عنوان ذریه اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) در روز شنبه 22 آذرماه، در بیش از 2 هزار امامزاده شاخص کشور برگزار شد. بدین منظور متن زیارت اربعین در 300 هزار نسخه توسط سازمان اوقاف به چاپ رسید که در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور میان عزاداران توزیع شد.

اعزام600 زائر بار اولی به برکت موقوفات به زیارت امام رضا(ع)

طرح زائران حرم رضوی برای دومین بار در کشور برگزار شد و طی آن600 زائر بار اولی به طور رایگان از محل عواید موقوفات مرتبط ، از 21 آبان به مشهد مقدس اعزام شدند. این طرح در آبانماه سال جاری و در سه نوبت برگزار شد که در هر دوره 200 نفر از مشتاقان زیارت امام رضا (علیه السلام )که تاکنون شرفیاب نشده اند، به عتبه بوسی سلطان توس حضرت رضا (علیه السلام) اعزام شدند. در این طرح زائران، علاوه بر زیارت مضجع منور امام رضا(علیه السلام) از زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه میان راهی نیز بهره مند شدند.

برگزاری همایش «لبیک یا رسول الله (ص)» در بیش از 600 امامزاده کشور

همایش «لبیک یا رسول الله (ص)» روز 30 آذرماه مصادف با 28 صفر، سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در قریب به 600 امامزاده کشور برگزار شد. در این روز برنامه‌های ویژه سالگرد ارتحال پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تحت عنوان «لبیک یا رسول الله (ص)» در 600 امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار شد. با توجه به تاکیدات نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، امسال برای نخستین بار ویژه برنامه «لبیک یا رسول الله (ص)» پیش بینی شده بودکه براساس برنامه ریزی ها ، این همایش در بقاع متبرکه شاخص با حضور هیات های مذهبی و دستجات سینه زنی برگزار شد. در قالب این همایش 285 خیمه معرفت به منظور پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی عزاداران و تبیین سیره و زندگی رسول اکرم (ص) و سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی (ع) در بقاع متبرکه برپا شد.

برگزاری ششمین همایش وقف و رسانه در هفته وقف

ششمین همایش وقف و رسانه امسال در آستانه هفته وقف با سخنرانی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد و از 28 فعال رسانه ای کشور که در زمینه ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف فعالیت کرده بودند ، تجلیل شد.

برگزاری نشست هم اندیشی بانوان و فرهنگ وقف

«نشست مشترک هم اندیشی بانوان و فرهنگ وقف» با هدف بررسی راهکارهای گسترش نقش زنان در ترویج این سنت حسنه با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در هتل ارم برگزار شد. در این نشست بیش از 60 نفر از مشاورین امور بانوان، وزراء و دستگاه های اجرایی حضور داشتند که در آن حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده و حجت الاسلام والمسلمین حاتمی معاون امور اوقافی ،حقوقی وامور مجلس سازمان اوقاف برگزار شد.

برگزاری دومین همایش وقف و اقتصاد در هفته وقف

همزمان با آخرین روز از هفته وقف، همایش ملی وقف و اقتصاد با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ، به منظور فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری و معرفی کارکردهای اقتصادی وقف به همت سازمان اوقاف و امور خیریه 15 دی ماه در تهران برگزار شد و در نهایت از فعالان عرصه اقتصادی وقف تقدیر شد.

میزبانی از 200 هزار زائر پیاده امام رضا (ع) در طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی

بیش از 200 هزار زائر پیاده روی امام رضا (ع) در طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی توسط این سازمان تکریم و پذیرایی شدند. یکی از سنت‌های خوب که در سال‌های اخیر در کشور ما نهادینه شده برنامه پیاده‌روی کاروان‌های زیارتی امام رضا (ع) در ایام شهادت آن امام بزرگوار است که امسال استانهای سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران و گلستان در اجرای طرح «قدم های آسمانی تا امام مهربانی» مشارکت کردند.

طرح بزرگ «قدم‌های آسمانی تا امام مهربانی» برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران پیاده‌روی امام رضا(ع) همزمان با هفته وقف و با فرا رسیدن ایام پایانی دهه صفر درنظر گرفته و اجرا شد که هدف دیگر این طرح ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در امامزادگان و بقاع متبرکه با نگاه قطب فرهنگی شدن و استفاده از فرصت فضای معنوی این کاروان‌ها برای رفع شبهات و پاسخگویی به مبانی دینی و مباحث فرهنگی است.

کمک به بیماران نیازمند از عواید 521 موقوفه مرتبط

طرح مهر تندرستی 19 دی ماه سال جاری همزمان با ولادت پیامبراکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) در سطح کشور و با هدف کمک به بیماران نیازمند برگزار شد. «طرح ملی مهر تندرستی» با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در موضوعات ؛ دارو و درمان و مراکز درمانی و پزشکی ، بارویکرد شفاف سازی و اطلاع رسانی از آثار و برکات وقف برگزار شد.

شناسایی افراد مستحق ، مطابق نیات واقفین و بهره مندی از اجرای نیت ، ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور جهت اجرای امینانه نیات واقفین و نظام مند کردن آن، اطلاع رسانی نسبت به آثار و برکات اجرای نیات واقفین در جامعه، زمینه سازی ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز ، ترغیب ، تشویق و جذب خیرین در امر کمک به بیماران نیازمند و تامین هزینه های درمانی نیازمندان و گسترش وقف تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی وقفی و خیریه از دیگر اهداف این طرح است. درآمد 521 موقوفه درآمدزا که توسط واقفان خیراندیش برای تامین هزینه های بستری ، دارو درمان و پیشگیری از بیماری نیازمندان ، ایتام ، بی سرپرستان و افراد نیازمندان در نظر گرفته شده ، در این طرح هزینه شد.

برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم از ششم تا یازدهم اسفندماه در شهر تبریز برگزار شد. در مجموع در این دوره از مسابقات 470 نخبه قرآنی در 5 رشته حفظ 20 جزء ، حفظ کل ، قرائت ، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم رقابت کردند و در دو بخش خواهران و برادران نفرات برگزیده خود را شناخت.

کمک‌رسانی به 30 هزار نیازمند در طرح دستهای مهربانی

طرح دستهای مهربانی امسال از 7 تا 14 اسفند برگزار شد و در این طرح عواید 3649 موقوفه در میان 30 هزار نیازمند و ایتام و 10 هزار خانوار کشور توزیع شد. طرح دستهای مهربانی با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات موقوفات مرتبط با کمک به ایتام، نیازمندان ، خانواده های بی بضاعت و همچنین تهیه پوشاک و ارزاق غذایی و لوازم ضروری زندگی برای نیازمندان برای سومین سال اجرایی شد. این طرح در 27 استان کشور که دارای موقوفاتی با نیات مرتبط هستند، برگزار شد.

در مجموع 263 موقوفه در کشور با نیت خرید لباس، کفش، لوازم ضروری، کمک به ایتام، خانواده های بی سرپرست و ایجاد پرورشگاه برای ایتام و همچنین 3386 موقوفه نیز با نیت کمک به فقرا و مستمندان وجود دارد که شامل نیاتی چون کمک به سادات فقیر ، کمک به فقرا و مساکین ، تهیه سبدکالا ، پوشاک و ارزاق است و در مجموع نیات 3649 موقوفه دارای درآمد در طرح دستهای مهربانی اجرایی شد و به 17 هزار و 277 نفر از ایتام ، 13 هزار و 650 نفر از نیازمندان ، در مجموع به بیش از 30 هزار نفر خدمت رسانی شد. همچنین در قالب این طرح به 5 هزار و 759 خانوار از ایتام و 4 هزار و 550 خانوار نیازمند خدمت رسانی شد که در مجموع این رقم به بیش از 10 هزار خانوار می رسد.

برگزاری آزمون طرح ملی تربیت حافظان قرآن با هدف گذاری 317 هزار نفر

سومین مرحله طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم امسال با هدف گذاری تربیت 317 هزار حافظ قرآن در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار شد که آزمون این دوره اسفندماه با شرکت 300 هزار حافظ قرآن در سراسر کشور برگزار شد.