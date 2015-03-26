هوای آذربایجان شرقی بهاری می شود/ ترافیک نیمه سنگین تا سنگین

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش باران در بیشتر نقاط استان متوقف شده است، افزود: در ۲۴ ساعت آینده با کاهش ابر در آسمان روبه رو می شویم و جو پایدار و آرامی را برای ۴۸ ساعت آینده پیش بینی می کنیم.

وی با بیان اینکه روزهای جمعه و شنبه بارندگی در استان نخواهیم داشت، ادامه داد: هوا گرمتر می شود و البته در ارتفاعات وزش باد نیز ممکن است افزایش یابد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی نیز از ترافیک نیمه سنگین تا سنگین برخی جاده های استان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با شروع مسافرت های نوروزی تراکم خودرو در جاده‌ها افزایش یافته است.

سرهنگ حسن فرجی ادامه داد: دور اول سفرهای نوروزی رو به اتمام است و مسافران در حال بازگشت به مبدا هستند، پیش بینی می کنیم ترافیک جاده های اصلی و بزرگراه ها افزایش یافته و سنگین شود.

وی افزود: رانندگان باید شرایط جوی را در نظر گرفته و با تجهیزات کامل به سفر بروند و در راه های بارانی با آرامش و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.