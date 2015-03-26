تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در تورمنت ژاپن، امروز پنجنشه از ساعت 10:50 به وقت محلی برابر میزبان این تورنمنت به میدان رفت و در نهایت با نتیجه 2 بر یک پیروز این میدان شد.

علي غلام زاده، عارف محمدعلیپور، امیرحسین اسماعیل زاده، محمدرضا میرزاده (45 سعید آهنی)، محمد شریفی ، محسن معظمی، طاها شریعتی، ذبیح اله کوهکن، محمدرضا داوری ، وحید نامداری و عرفان صادقی (32 مهدی بنی افشار) بازیکنانی بودند که مقابل تیم ملی نوجوانان ژاپن به میدان رفتند.

محسن معظمی دقیقه 7 و مهدی بنی افشار دقیقه 59 گل های ایران را به ثمر رساندند. وحید نامدرای در دقیقه 58 از داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد.

همچنین کوزو تاشیما - نایب رئیس فدراسیون ژاپن از نزدیک این بازی را نظاره کرد و به کادر و سرپرستی تیم خوش آمد گفت و این پیروزی را به تیم تبریک گفت.