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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

در تورنمنت فوتبال پایه ژاپن؛

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود برابر میزبان تورنمنت فوتبال پایه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در تورمنت ژاپن، امروز پنجنشه از ساعت 10:50 به وقت محلی برابر میزبان این تورنمنت به میدان رفت و در نهایت با نتیجه 2 بر یک پیروز این میدان شد.

 علي غلام زاده، عارف محمدعلیپور، امیرحسین اسماعیل زاده، محمدرضا میرزاده (45 سعید آهنی)، محمد شریفی ، محسن معظمی، طاها شریعتی، ذبیح اله کوهکن، محمدرضا داوری ، وحید نامداری و عرفان صادقی (32 مهدی بنی افشار)  بازیکنانی بودند که مقابل تیم ملی نوجوانان ژاپن به میدان رفتند.

محسن معظمی دقیقه 7 و مهدی بنی افشار دقیقه 59 گل های ایران را به ثمر رساندند. وحید نامدرای در دقیقه 58 از داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد.

همچنین کوزو تاشیما - نایب رئیس فدراسیون ژاپن از نزدیک این بازی را نظاره کرد و به کادر و سرپرستی تیم خوش آمد گفت و این پیروزی را به تیم تبریک گفت.

 

کد مطلب 2523315

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