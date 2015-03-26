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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

شمس خبر داد:

۱۷۴ هزار مسافر نوروزی در لرستان اقامت کردند

۱۷۴ هزار مسافر نوروزی در لرستان اقامت کردند

خرم آباد - کارشناس گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی لرستان از اقامت ۱۷۴ هزار مسافر نوروزی در استان خبر داد.

قدرت الله شمس ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احصاء دقیق آمار گردشگران اظهار داشت: طی دو سال اخیر به واسطه دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان میراث فرهنگی دیگر آمار ورودی مسافر را لحاظ نمی کنیم.

وی با بیان اینکه آمار ورود مسافر و تردد در محورها را اداره کل حمل و نقل و پایانه ها اعلام می کند افزود: میراث فرهنگی آمار اقامت در مهمان پذیرها، هتل ها، مهمانسراهای دولتی، مدارس و کمپ های اسکان موقت را احصا می کند.

شمس با بیان اینکه بیشترین بار مسئولیت در بحث اسکان و اقامت مسافران نوروزی لرستان بر دوش آموزش و پرورش، مهمانسراهای دولتی و شهرداری ها قرار دارد یادآور شد: میراث فرهنگی روزانه نسبت به جمع آوری و ثبت آمار اقامت از دستگاههای مختلف اقدام می کند.

وی بیان داشت: از ۲۷ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز پنجم فروردین ماه ۱۷۴ هزار و ۷۳۹ نفر در لرستان اقامت کردند.

شمس گفت: در حال حاضر ظرفیت همه هتلهای بروجرد و خرم آباد ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

کد مطلب 2523317

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