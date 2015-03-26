کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شرق استان تهران

سرهنگ محمد کمانکش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی نیروی انتظامی شرق استان تهران در روزهای ابتدایی نوروز ۹۴ اظهار داشت: پلیس آگاهی شرق استان تهران با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم، تمامی توان خود را برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی به کار گرفته است.

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: باید توجه داشت که آسودگی و ایمنی بیشتر با التزام به اخلاق و نظم عمومی محقق می شود و در این راستا باید مردم به عنوان بازوی توانمند پلیس، نیروی انتظامی را در رسیدن به اهداف خود کمک رسانند.

سارق حرفه ای طلاجات بانوان به دام پلیس افتاد

وی با اشاره به کشفیات شاخص پلیس آگاهی شرق استان تهران در ایام نوروز ادامه داد: در روزهای ابتدایی نوروز و با تلاش های صورت گرفته، دو نفر از متجاوزین به عنف و سارقین زورگیر متواری در شرق استان تهران به دام پلیس افتادند.

سرهنگ کمانکش اضافه کرد: در بخش برخورد و کشف سوخت قاچاق نیز اقدامات مهم و قابل توجهی صورت گرفته به طوری که بر اساس آمارهای دریافتی، در روزهای ابتدایی نوروز ۹۴، بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شرق استان تهران کشف و ضبط شد.

عاملان دو فقره حریق عمدی دستگیر شدند

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی شرق استان تهران عنوان کرد: همچنین با تلاش های مأموران پلیس آگاهی شرق استان تهران، سارق حرفه ای طلاجات بانوان که در مراسم عروسی اقدام به سرقت می کرد، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی با اشاره به فعال بودن پلیس آگاهی در برخورد با جاعلان یادآور شد: در ایام ابتدایی نوروز بیش از هشت فقره جعل و کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال کشف و جاعلان دستگیر شده بازداشت شدند.

کاهش ۶۳ درصدی وقوع سرقت در ایام نوروز

سرهنگ کمانکش بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شرق استان تهران موفق شدند که عاملان دو فقره حریق عمدی از خودرو و یک انبار را دستگیر کرده و در برخورد با حمل کنندگان سلاح گرم، یک اسلحه و ۴۱ فشنگ را کشف کنند.

این مسئول بااشاره به کاهش ۶۳ درصدی وقوع سرقت از مغازه ها و منازل در ایام نوروز در شرق استان تهران گفت: با اقدامات خوب پلیس و هوشیاری مردم، میزان وقوع سرقت از مغازه ها و منازل در ایام نوروز در شرق استان تهران بیش از ۶۳ درصد کاهش و میزان کشفیات سرقت از منازل و مغازه های بیش از ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی شرق استان تهران یادآور شد: همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده، میزان وقوع سرقت خودرو در ایام نوروز بیش از ۵۰ درصد کاهش و سرقت موتور سیکلت بیش از ۸۰ درصد کاهش نشان می دهد.