آمار اسکان مسافران نوروزی در مدارس لرستان از ۵۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه ششمین روز از بهار و هشتمین روز از فعالیت ستادهای اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش ۵۰ هزار و ۴۶۸ مسافر در قالب ۱۴هزار و ۱۱۱ خانوار توسط ستادهای اسکان این اداره پذیرش شدند.

وی افزود: تا ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ششم فروردین ماه ۱۳۱هزار و ۲۱۳ نفر روز تعطیلات نوروزی خود را در مراکز سیاحتی، زیارتی و تاریخی استان لرستان سپری کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: تعداد هفت هزار و ۹۷ مسافر در قالب دو هزار و ۲۷۵ خانوار از این آمار مربوط به ۲۴ ساعت اخیر بوده است.

کریمی فر گفت: در مقایسه آمارهای مشابه در سال گذشته مشخص می شود که تعداد مسافران نوروزی اسکان داده شده در مدارس استان ۲۵درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش بیشترین سهم را در خصوص اسکان مسافران نوروزی به خود اختصاص داده و انتظار می رود تا تقویت و تجهیز ستاد اجرایی خدمات سفر این دستگاه در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گیرد.