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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

اخلاقی خبر داد:

فعالیت۱۲۰۰ راهدار در جاده های آذربایجان شرقی طی تعطیلات نوروزی

فعالیت۱۲۰۰ راهدار در جاده های آذربایجان شرقی طی تعطیلات نوروزی

تبریز – مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از فعالیت۱۲۰۰ نفر راهدار در جاده های استان طی تعطیلات نوروزی ۹۴ خبر داد.

توحید اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همواره در روزهای غیر تعطیل مجموع راهداری یک هزار نفر بود که با خاطر شروع سفرهای نوروزی و افزایش ترافیک، ۲۰۰ نفر به پرسنل راهداری استان افزوده شد و این مجموعه با ۱۲۰۰ نفر آمادگی کاملی برای ارائه خدمات به صورت شبانه روزی به مسافران و گردشگران دارد.

وی با اشاره به اینکه با آغاز سفرهای نوروزی جاده های استان آماده جوابگویی به خیل عظیم خودورهای گردشگران شده است، ادامه داد: تا قبل از عید نوروز ۴۵ اکیپ در راهداری استان مشغول بود که با شروع مسافرت های نوروزی تعداد اکیپ ها به ۱۰۵ مورد رسید.

اخلاقی با تاکید بر اینکه دستگاه های سنگین استان نیز آمادگی کاملی برای گشایش جاده ها در موقع لزوم دارند، ابراز داشت: ۱۷۵ دستگاه سنگین داریم که به همراه هشت جرثقیل سنگین در محورهای مواصلاتی استان آماده فعالیت هستند.

وی از شستشو و بهسازی تابلوها و گاردریل های جاده های مختلف استان خبر داد و گفت: ۶۵۰ عدد تابلوی جدید فسفری برای راهنمایی مسافران در جاده های استان نصب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از نصب آشکارساز در نقاط پرحادثه جاده های استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین نگاه ویژه ای نیز به وضعیت آسفالت ها داریم که به صورت مرتب وضعیت راه ها کنترل می شود و در صورت نیاز آسفالت سرد و یا گرم به جاده ها می زنیم و جاده ها را آماده و مهیای پذیرایی از گردشگران ورودی و یا خروجی استان می کنیم.

کد مطلب 2523321

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