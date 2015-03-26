کوهنوردان گرفتار در برف و کولاک در زنجان نجات یافتند

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه با امداد رسانی گروههای امداد کوهستانی جمعیت هلال احمر استان زنجان، سه کوهنورد گرفتار در برف کوههای سندان حوالی روستای چرگر ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه صبح روز پنج شنبه نجات یافتند.

وی ادامه داد: از نخستین ساعات گرفتاتر شدن سه کوهنورد در برف، امدادگران جمعیت هلال احمر با بسیج نیروهای خود در شهرستان خرمدره وارد عمل شد ولی به دلیل کولاک شدید تنها موفق به هدایت این کوهنوردان به پناهگاهی در کوه شدیم و امروز صبح از نخستین ساعات صبح اقدام به از سرگیری عملیات امداد و نجات کردیم و موفق به نجات این سه کوهنورد شدیم.

طاهری با بیان اینکه به دلیل مه گرفتگی شدید در کوه و وجود کولاک مقطعی پائین آمدن از کوه و رساندن کوهنوردان به پائین کوه به کندی در حال انجام است افزود: غذا و اقلام مورد نیاز کوهنوردان نجات یافته تامین شده و حال عمومی این سه کوهنورد خوب است و در حال انتقال به پایگاههای امدادی هستند.