اجراي ٥ هزار كيلومتر فيبرنوري/ برقراري ٢.٢ ميليارد دقيقه مكالمه

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود خسروي افزود: ظرفیت شبکه انتقال نیز از ۵۰۰ هزار E۱ به ۸۲۷ هزار E۱ رسیده است و با اجرای طرح ضربت ظرفیت پهنای باند اینترنت با رشدی ۵۳ درصدی از ۶/۱۲۲ گیگابیت بر ثانیه برابر با ۷۹۱ لینک STM۱ به ۱/۱۸۷گیگابیت بر ثانیه برابر با ۱۲۰۷ لینک STM۱ رسید.

وی افزود: همزمان ظرفیت IP داخل کشور از ۸۵۰ گیگا بیت بر ثانیه به ۱۲۰۰ گیگا بیت بر ثانیه رسید که در این بخش نیز شاهد رشدی ۴۱ درصدی بودیم.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ترانزیت پهنای باند بین الملل نیز از ۷۵۰STM۱ به STM۱۲۳۵۰ افزایش یافت که رشدی ۲۱۳ درصدی را نشان می دهد.

خسروی در ادامه با اشاره به پیشرفت پروژه ها در بخش امنیت شبکه اظهار داشت: پروژه CERT با ۲/۴۴ درصد رشد، حدود ۲/۸۷ درصد پیشرفت داشته‌است.

وی گفت: افزایش ظرفیت در مسافت شبکه انتقال با دو میلیون و ۵۰۰ هزار Gbps.km رشد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار Gbps.km رسید. علاوه بر این شرکت ارتباطات زیرساخت دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه مکالمه و ارتباط تلفنی بین الملل را هم برقرار کرد که برقراری این حجم مکالمه در سال گذشته، با بکارگیری فناوریهای نوین در شبکه زیرساخت امکان پذیر شد.

وی با بیان این که در یک سال گذشته کیفیت ارتباطات نسبت به قبل بهبود داشت، گفت: ASR ترافیک صادره بین الملل نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد را نشان می دهد.

مهندس خسروی با اشاره به بهره برداری پروژه اوج به منظور ترانزیت ترافیک بین الملل عراق از مسیر ایران گفت: در گام نخست ۳۷۰۰ کیلومتر از این شبکه بر روی شبکه فیبر نوری شرکت توانیر با استفاده از آخرین فناوری روز دنیا و از طریق اتصال به شبکه مادر مخابراتی و تحت مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت به بهره برداری رسید در مرحله نخست دارای ظرفیتی معادل ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه است و تا یک ترابیت بر ثانیه قابلیت افزایش دارد

مدیرعامل زیرساخت، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین المللی، ارتقاء شاخص های اعتبار بین المللی و ارز آوری اقتصادی را از جمله مزایای این طرح برشمرد و گفت: این پروژه با ایجاد خطوط پشتیبان برای شبکه انتقال، گامی در جهت تبدیل ایران به هاب منطقه است و حرکتی به سمت تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با همسایگان محسوب می شود.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت امسال با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمامی شرکت های فعال حوزهvoip بین الملل با اعلام آمادگی ترافیک IP TO IP دارندگان مجوز voip بین الملل را از اول آذر ماه مستقیما از طریق درگاه های بین الملل این شرکت راهیابی کرد.

خسروی در ادامه از راه اندازی سه مسیر پشتیبان جدید برای انتقال دیتا، صوت و تصویر در استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به منظور افزایش امنیت شبکه ارتباطی کشور خبر داد و گفت: این سه مسیر پشتیبان ضریب دسترسی و قابلیت اطمینان لینک های ارتباطی استان های یادشده و برخی استان های همجوار را افزایش می دهد.

وی همکاری در اجرای طرح هم کد سازی تمامی استان ها و پیاده سازی این طرح در تمامی مراکز شبکه سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت را از دیگر اقدامات شرکت در یک سال گذشته برشمرد و خاطر نشان کرد: این طرح به منظور حذف کدهای بین ‌شهری استان‌ها اجرا شد، یکی شدن کدها در استانها و کاهش هزینه ارتباطات بین شهری در استان ها با نگاه پیاده سازی مفهوم عدالت در شبکه از مهمترین دستاوردهای این طرح به شمار می رود.

وی از دیگر امتیازات مهم این طرح به ارتقای کیفیت سرویس های ارایه شده به مشتریان، همخوانی و هماهنگی با ویژگی ها و ساختار شبکه مخابراتی، ارایه الگوی مناسب موجود آدرس دهی و شناسایی مبدا و مقصد یک ارتباط اشاره کرد و افزود: این طرح علاوه بر استفاده بهینه از منابع ملی نامبرینگ و تجهیزات سوئیچینگ بدون تغییر در شماره های واگذار شده به کاربران اجرا شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، حضور و همکاری در مرحله دوم طرح کشوری پایش و نظارت بر بازار ICT با هدف حفظ حقوق مردم در این حوزه را ازدیگر فعالیت های شرکت در سال ۹۳ عنوان کرد و افزود: همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت، در جمع شرکت های تابعه وزارت ارتباطات در زمینه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه، حداکثر امتیاز هدف گذاری شده در شاخص های اختصاصی ارزیابی در سطح دستگاه را کسب و به صد در صد اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.

خسروی با ابراز امیدواری از ادامه روند رو به رشد شرکت در سال ۹۴ دستیابی به اهداف تعیین شده و برنامه های مدون را مهم ترین برنامه سال بعد عنوان کرد.