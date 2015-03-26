آموزش و پرورش در توسعه فوتبال قم مشارکت کند

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت فعلی فوتبال قم و پیشرفتهایی که در زمینه فوتبال پایه صرت گرفته پیش بینی میکنیم لیگهای بزرگسالان قم در دسته برتر و دسته اول در دو سه سال آینده به پویایی قابل توجهی برسد.
وی افزود: لیگ برتر فوتبال استان قم در حال حاضر به سوی جوان شدن و کاهش میانگین سنی پیش میرود و علت این رخداد، فعالیتهای خوبی است که در رده پایه صورت گرفته اما در عین حال در حال حاضر هم چهرههای توانمندی و آینده داری در لیگ برتر فوتبال استان هستند که میتوانند به صبا کمک کنند.
رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: در حال حاضر بین وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش تعامل مناسبی در حوزه ورزش و استفاده مشترک از استعدادهای طرفین برقرار است اما در قم و در حوزه فوتبال این تعامل دیده نمیشود و امیدواریم آموزش و پرورش قم در توسعه فوتبال قم مشارکت کند زیرا رشد فوتبال در حوزه باشگاهها وابسته به رشد فوتبال در بخش آموزشگاهها است.
بهرامی بیان داشت: در بخش آسیا ویژن که طرح توسعه زیرساختهای فوتبال را شامل میشود کار زیادی در پیش داریم اما باز هم تاکید میکنیم که پیشرفت طرح آسیا ویژن در قم در گرو همکاری نهاد استانی است و برای رسیدن فوتبال به سطح استانداردهای اولیه خود باید تمام مسئولان استانی مشارکت کنند.
وی عنوان کرد: در طرح آسیا ویژن، ساختار باشگاهها ایجاد میشود و باشگاههای لیگ برتری فوتبال قم در ۲ سال گذشته این ساختار را ایجاد کردهاند و از امسال تیمهای دسته اولی نیز باید به این ساختار مجهز باشند و شرایط برای احساس مسئولیت باشگاه در زمینه برنامه ریزی اصولی برای یک فصل مسابقاتی فراهم میشود.
رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: فوتبال قم در ردههای سنی پایه وضعیت مناسبی دارد به طوری که فستیوالهای مدارس فوتبال با برنامهریزی کمیته آموزش با نظم خاصی برگزار میشود و در سال ۹۳ رقابتهای لیگهای زیر ۱۳، زیر ۱۴ و زیر ۱۵ سال نیز به انجام رسید در حالی که یک ریال از تیمهای شرکت کننده به عنوان ورودی دریافت نشد تا به فوتبال پایه کمک کرده باشیم.
بهرامی خاطرنشان کرد: نمایندگان فوتبال قم امسال در مسابقات لیگهای پایه کشور حضور دارند چنان که در مرحله دوم مسابقات رده جوانان تیمهای عقاب پردیسان و افشید و در مسابقات رده سنی نونهالان تیمهای صبای قم و سیاه جامگان اردیبهشت ماه به میدان میروند.
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