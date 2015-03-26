شکست مذاکرات هسته ای موجب بی ثباتی بیشتر خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فیلیپ هاموند» گفت: شکست احتمالی مذاکرات اتمی جاری با ایران، به معنای ایجاد خاورمیانه‌ای «به طور اساسی» بی‌ثبات‌ تر و درگیر شدن کشورهای آن در رقابتی تسلیحاتی خواهد بود.

گفته‌های هاموند که توسط دفتر وزارت خارجه انگلیس منتشر شده، در ساعات پایانی روز پنجم فروردین ماه و ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات تازه ایران و آمریکا در لوزان سوئیس مطرح شده است؛ مذاکراتی که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، آن را «بسیار حساس» توصیف کرده و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در مورد آن گفته است در صورت شکست گفتگوها، «رژیم تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شود».

بر اساس اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس، ادامه راه فعلی، توافق میان طرف‌ ها را «در دسترس» قرار می‌دهد. برای رسیدن به توافق نوبت ایران است که انعطاف نشان دهد و تصمیمی قاطع بگیرد.

فیلیپ هاموند بر گفته‌های پیشین خود و مقام‌های ارشد قدرت‌های غربی درگیر مذاکره با ایران تاکید کرده است که «بهتر است توافقی نداشته باشیم تا اینکه به توافق بدی برسیم».

هاموند پس از این تاکید دوباره، سخنان خود را اینطور ادامه داد: ولی باید در مورد جایگزین احتمالی، چشمان خود را باز کنیم. نرسیدن به توافق به معنی محدود نشدن غنی‌سازی [روانیوم، محدود نشدن توسعه و تحقیقات اتمی و دسترسی نداشتن به ابزار مستقل رصد و راستی آزمایی فعالیت‌های ایران است.