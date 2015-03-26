استقبال مخاطبان از ترانه پایانی فیلم « ایران برگر»

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ناظری خواننده موسیقی حماسی کشورمان که تاکنون تجربه های متفاوتی را در عرصه موسیقی ایرانی به مخاطبان ارائه داده است برای اولین بار در این فیلم سینمایی به عنوان خواننده تیتراژ حضور داشته است.

در این اثر که بر روی ترانه ای از سیاوش کسرایی با عنوان « دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد»ساخته شده ارشک رفیعی آهنگساز و تنظیم کننده و شهرام ناظری به عنوان خواننده حضور پیدا کرده اند.

فیلم سینمایی« ایران برگر» ساخته مسعود جعفری جوزانی این روزها در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران شده است.علی نصیریان، محسن تنابنده، گوهر خیراندیش، سحرجعفری جوزانی، حمید گودرزی، محمدرضا هدایتی، هادی کاظمی، احمد مهرانفر، شهره لرستانی، نیوشا ضیغمی، اکبر رحمتی، اسماعیل خلج، فتح الله جعفری جوزانی، بهرام افشاری، میر طاهر مظلومی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در متن ترانه تیتراژ پایانی فیلم سینمایی ایران برگر آمده است:

دانه های باران به شیشه‌ها، ترانه دارد

در اجاق من آتشی

به چشمان من، زبانه دارد

دانه های باران به شیشه‌ها، ترانه دارد

بسته هر دری، خفته هر که خانه دارد

مرغ هوا هم آشیانه دارد

دانه های باران به شیشه‌ها، ترانه دارد

دل هوای او، دل هوای می

دل هوای بانگ عاشقانه دارد

آن پرستو، کز دیار ما

بارغم به دل، رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد...

دانه های باران به شیشه‌ها، ترانه دارد

غم گرفته باغ جان من

بنگر ای بهار دیررس، شاخه ها جوانه دارد

آتش است و شعله ها و دود

طرح او سپرده در نظر

با خیال او نگاه من خلوتی شبانه دارد

شب عبوس می نماید و دل بهانه دارد

پشت شیشه ها، باد رهگذر ترانه دارد

دانه های باران به شیشه‌ها، ترانه دارد